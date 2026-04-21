El desarrollo de motores propulsados por amoníaco dio un paso decisivo hacia su entrada comercial, luego de que Everllence completara con éxito la Prueba de Aceptación en Fábrica (FAT) de su primer motor de este tipo, construido por su fabricante bajo licencia Engine & Machinery de Hyundai Heavy Industries (HHI-EMD), en Corea del Sur.

El motor de combustible dual Everllence B&W 6G60ME-LGIA (Liquid Gas Injection Ammonia) está destinado a un buque del armador basado en Singapur, Eastern Pacific Shipping (EPS), actualmente en construcción en HD Hyundai Heavy Industries (HHI). Este incorpora además tecnología HPSCR (Reducción Catalítica Selectiva de Alta Presión), reforzando su desempeño ambiental.

Este hito representa, a su vez, un avance relevante para el programa de amoníaco de EPS. Los Very Large Ammonia Carriers (VLACs) en construcción en HHI —cuya primera entrega está prevista a partir de octubre de 2026— serán los primeros a nivel mundial en equiparse con motores Everllence 6G60ME-LGIA, posicionándose a la vanguardia en el desarrollo de soluciones de propulsión de bajas emisiones.

La FAT corresponde a un proceso de aseguramiento de calidad en el que equipos recientemente fabricados son sometidos a pruebas exhaustivas para verificar el cumplimiento de todas las especificaciones, garantizando así su correcta instalación y operación posterior.

Ole Pyndt Hansen, vicepresidente senior y jefe de I+D de motores de dos tiempos de Everllence, destacó que: “Este es un hito que sitúa a nuestro motor de amoníaco al borde mismo de su debut comercial. Este motor establece nuevos estándares en propulsión de cero carbono y desempeño digitalmente conectado, y ha generado gran interés desde el inicio de su desarrollo. La rápida ejecución de esta FAT es solo el último paso de lo que anticipamos será un proceso fluido desde el laboratorio hasta el mar. Es una muestra de la capacidad única de Everllence para entregar exactamente lo que el mercado necesita. Llevar nuevos combustibles al mercado no es solo innovación, es un imperativo para un transporte marítimo sin emisiones de carbono”.

Cabe recordar que Everllence presentó por primera vez el motor ME-LGIA durante un evento realizado en Copenhague en noviembre de 2025. Basado en el principio diésel y en el concepto de inyección de gas licuado de combustible dual, el motor comparte características con las unidades ME-LGIM y ME-LGIP, que operan con metanol y GLP, respectivamente. Asimismo, incorpora sistemas de seguridad adicionales, como sistemas de contención, sensores, ventilación y tuberías de doble pared, diseñados específicamente para las propiedades del amoníaco como combustible.

Por su parte, Christian Ludwig, vicepresidente y jefe de Ventas y Promoción Global del negocio de dos tiempos de Everllence, señaló que: “El ME-LGIA completó con éxito su FAT en todos los modos de operación y podemos informar que el motor es estable y funciona muy bien. Agradecemos especialmente a HHI-EMD por su rol central en la producción de este motor y por su destacada colaboración durante las pruebas y la FAT. Este nuevo logro es resultado de un intenso programa de ensayos que se ha extendido por tres años, donde la seguridad ha sido siempre la principal consideración. Junto con el conocimiento que obtendremos de otros proyectos piloto en curso, confiamos en que esto permitirá establecer el estándar de referencia en motores a amoníaco”.

Everllence informó que el lanzamiento comercial completo del ME-LGIA contemplará inicialmente versiones con diámetros de cilindro G50, S50, S60, G60, G70 y G80, incluyendo además opciones retrofit como parte de su oferta.

Por MundoMaritimo