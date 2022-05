El constructor naval surcoreano Samsung Heavy Industries entregó esta semana al "Ever Art” de 23.992 TEUs, el último portacontenedores de una serie de seis del tipo megamax24 (MGX24) que la firma construyó para Evergreen, informó Alphaliner.

Junto con sus cinco primeros buques hermanos, el "Ever Ace”, el "Ever Act”, el "Ever Aim", el "Ever ALP" y el "Ever Arm”, el nuevo "Ever Art” reclama la distinción de ser el mayor portacontenedores del mundo en términos de capacidad nominal, aunque por un pequeño margen.

Los nuevos buques forman parte de un proyecto más amplio de Evergreen para actualizar un servicio completo Extremo Oriente-Norte de Europa ( 'NEU6' de Ocean Alliance, que Evergreen denomina 'CEM') a una flota homogénea Megamax de 24.000 TEUs.

Dado que esto requiere un total de 12 buques, Evergreen también recibirá seis buques Megamax de 24.004 TEUs (anunciados originalmente con una capacidad de 23.888 TEUs) de los astilleros del grupo chino CSSC. Éstos se entregarán desde mediados del año 2022 hasta finales de 2024.

Originalmente, las dos primeras unidades construidas por CSSC deberían haber entrado ya en servicio, pero el reciente brote de Coronavirus en la región de Shanghái y los consiguientes cierres retrasarán la entrega de los buques.

En cuanto al último del sexteto Samsung, el "Ever Art" se puede señalar que tiene 399,90 m de eslora y 61,50 m de manga. Es un buque de propulsión convencional, impulsado por un motor diesel WinGD 11X92B y equipado con un depurador de gases de escape. Al igual que muchos portacontenedores recientes, está construido con un tallo vertical y una proa semi bulbosa.

Según programa, la nave de Evergreen zarparía del astillero de Samsung en la isla de Geoje este fin de semana para entrar en servicio en Qingdao y unirse al ya mencionado servicio ‘NEU6’ (‘CEM’).

Por MundoMarítimo