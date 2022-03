Evergreen Marine contrató a la empresa Donjon-Smit LLC, la misma que liberó el año pasado al portacontenedores "Ever Given", para que desencalle al "Ever Forward" que permanece atascado en la bahía de Chesapeake, cerca de Baltimore, el domingo 13 de marzo por la noche, reportó Bloomberg.

Se trata de una empresa conjunta entre Donjon Marine Co. y Smit Salvage Americas Inc., una filial de la empresa basada Países Bajos y que fue responsable de poner fin a la saga de seis días en el Canal de Suez el pasado mes de marzo. La empresa también fue contratada para socorrer al car carrier siniestrado mientras transportaba unos 4.000 automóviles de lujo en Europa el mes pasado.

El equipo de Donjon-Smit está trabajando junto a constructores navales, buzos y la Guardia Costera de EE.UU. para liberar el buque, aseguro por medio de Twitter el director ejecutivo de la Administración Portuaria de Maryland, William P. Doyle. "No ha habido ninguna fuga de combustible, lesiones o daños aparentes en el buque, y el comercio está entrando y saliendo de Baltimore sin interrupción", añadió Doyle.

Los expertos que se encuentran en el lugar de los hechos están evaluando el estado de encallamiento del buque, el peso de la carga a bordo y la amplitud de la marea en el lugar donde se encuentra, como parte de sus esfuerzos para elaborar un plan de reflotamiento, según el comunicado de Evergreen.

El buque, perteneciente al Registro de Buques de Hong Kong, quedó varado tras zarpar de la terminal marítima del puerto de Baltimore el 13 de marzo y no se ha movido desde entonces. El buque, de 334 metros de eslora, tenía previsto recalar en la terminal Virginia International Gateway el 23 de marzo.

Nathan Strang, director de gestión de carriles comerciales marítimos de la empresa de logística Flexport dijo que el calendario es probablemente demasiado "optimista", porque el "Ever Forward" está "bastante atascado" en comparación con su buque hermano, que sólo tenía atascada la proa.

Sin embargo, el buque no está bloqueando actualmente el tráfico y puede causar "molestias y frustración", pero es poco probable que perturbe el comercio mundial de la misma manera que lo hizo el "Ever Given" hace un año, dijo Strang.

Cabe mencionar que las acciones de Evergreen cayeron hasta un 3,1% en las operaciones de Taipei hasta las 11:10 de la mañana del viernes. Las acciones han bajado más de un 11% esta semana.

Por MundoMarítimo