Un total de 282 estudiantes de cuarto a octavo básico participaron durante 2025 en una nueva temporada de las Escuelas de Fútbol TPS, iniciativa impulsada por Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) que por 17 años ha fomentado el deporte, la convivencia y el desarrollo integral en establecimientos educacionales públicos de la ciudad.

El programa —que contempla clases dos veces por semana, implementación deportiva y un docente especializado en cada colegio— es una oportunidad formativa estable para cientos de estudiantes, especialmente en establecimientos donde no existen recursos para actividades extracurriculares. Esta iniciativa es posible gracias al trabajo colaborativo con importantes instituciones públicas: el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso y el Ministerio del Deporte, a través de la Ley de Donaciones con fines deportivos.

Para Fernanda Rehbein, subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de TPS, esta iniciativa continúa siendo un pilar estratégico del vínculo con la comunidad: “Las Escuelas de Fútbol TPS son una iniciativa que nos llena de orgullo, porque promueven hábitos saludables, valores y espacios de encuentro en la comunidad escolar. Para nosotros es fundamental seguir acompañando el desarrollo de las y los estudiantes porteños a través del deporte y la educación, así que felicitamos a todos los colegios que participaron y muy especialmente a los entusiastas jóvenes deportistas que cada semana jugaron y aprendieron con este programa”.

Las comunidades escolares valoraron ampliamente la oportunidad de contar con un espacio formativo gratuito y estable. Desde el Centro Educativo Reino de Suecia, su director Juan Arturo Salas destacó que el programa ha permitido que los estudiantes accedan a una formación deportiva más profunda, con técnicas y metodologías profesionales que no están disponibles en clases convencionales. El docente señaló que, si bien los estudiantes juegan fútbol en las horas de Educación Física, no existía una instancia que permitiera entrenar de manera estructurada como ocurre con las Escuelas de Fútbol TPS. Agregó además que para su comunidad, “la iniciativa va más allá del deporte: los niños se sienten acompañados, parte de una comunidad y valorados. Que TPS impulse este tipo de acciones es maravilloso, porque genera impacto real y profundo. Ojalá este programa continúe por muchos años”.

Una opinión similar surgió desde la Escuela Eleuterio Ramírez, donde su directora, María Loreto Iturrieta, valoró especialmente el impacto social y emocional de la iniciativa en contextos vulnerables. Para ella, esta experiencia permitió que los y las estudiantes no solo aprendieran técnicas deportivas, sino también fortalecieran la sana convivencia y promovieran hábitos de vida saludable. Además, destacó la relevancia del aporte gratuito del programa, señalando que para escuelas situadas en entornos con altos niveles de vulnerabilidad, contar con materiales deportivos y un docente especializado es “no solo un apoyo, sino algo imprescindible”. Según la directora, el tallerista “no solo puso su experticia, sino también su corazón en cada sesión, lo que fue altamente valorado por toda la comunidad”.

En estos 17 años del programa Escuelas de Fútbol TPS, más de 5.000 niños y niñas han sido beneficiados en la comuna.

