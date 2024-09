El mercado de fletamento de portacontenedores aún no ha salido de su tradicional “paralización” del verano septentrional, puesto que la actividad sigue siendo moderada en general. La escasez de buques disponibles rápidamente, especialmente los de mayor tamaño, es en gran parte responsable del bajo volumen de contratos sellados, reporta Alphaliner.

El debilitamiento de las tarifas de flete, con el Índice de Carga Contenedorizada de Shanghái (SCFI) registrando su segunda caída importante en dos semanas, también está jugando un papel en la ralentización del mercado, ya que los fletadores son más cautelosos al momento de requerir naves.

Sin embargo, por ahora, el mercado no muestra ningún signo de debilidad, ya que la caída de las tarifas de fletes aún no afecta a las tarifas de fletamento. Estas últimas se mantienen estables por encima de los 4.000 TEUs e incluso ha vuelto a subir ligeramente en los tamaños más pequeños, especialmente entre 1.500 y 2.800 TEUs. También se observa, en algunos casos, el regreso de los fletamentos de mayor duración, lo que es una señal alentadora para los armadores no operadores (NOO).

De cara al futuro, la dirección de las tarifas de fletamento estará dictada por la evolución de las tarifas de fletes. Si el descenso actual de estas últimas continúa, las tarifas de fletamento también comenzarán a debilitarse. Este es un escenario que Alphaliner ha estado prediciendo durante algún tiempo, dado el final temprano de la temporada alta, la próxima Semana Dorada en China en octubre y el flujo ininterrumpido de nuevos buques al mercado que sumaron 256.000 TEUs en agosto y que completarán otro millón de TEUs de aquí a fin de año.

Sin embargo, se espera que los continuos desvíos a través del Cabo de Buena Esperanza, el sostenido transporte de carga a nivel mundial, algunas disrupciones portuarias y un suministro bajo de capacidad de fletamento ayuden a mitigar los problemas que se avecinan.

Fletamento en algunos tamaños de buques

Alphaliner no registró en la última quincena ningún nuevo acuerdo en los segmentos ULCS (13.000-18.000 TEUs) y VLCS (7.499-13.299 TEUs), pero hay muchas negociaciones en curso sobre nueva capacidad e, incluso, algunos acuerdos ya sellados, pero aún no informados. Como parte de sus planes para renovar 800.000 TEUs, Maersk ha estado cotizando con armadores como Seaspan, Capital y Danaos, entre otros. El rumor más persistente es que Maersk se hará con los seis nuevos buques de 8.400 TEUs de Capital, pero hasta ahora no se ha confirmado ningún acuerdo.

También queda por ver qué hará Seaspan (o ya ha hecho) con varias series de buques de 9.000, 13.000 y 16.800 TEUs que ordenó recientemente. Mientras tanto, se dice que Eastern Pacific Shipping (EPS) ha levantado las opciones para cuatro nuevos buques de 18.000 TEUs gracias a contratos de fletamento a largo plazo con CMA CGM.

En tanto, el segmento de los Panamax Clásicos (4.000-5.299 TEUs) ha estado muy tranquilo en las últimas dos semanas, con muchos rumores, pero sin nuevos contratos confirmados. Entre las últimas negociaciones, ha trascendido la contratación de un buque de 4.252 TEUs por 30 meses a US$33.000/día, pero esto hasta ahora no ha sido confirmado. Por lo demás, la oferta sigue siendo limitada en este segmento, lo que debería respaldar unas tarifas saludables en el futuro.

Por MundoMaritimo