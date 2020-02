Un reciente artículo de prensa sobre una nueva empresa que declaró como objetivo hacer del fletamento de buques un "proceso eficiente", se indicaba la inclinación de ésta al mercado de graneles ya que "está notablemente fragmentado y es ineficiente".

Alphabulk en su reporte semanal- al que MundoMarítimo accede en forma exclusiva- al analizar esta afirmación, cuestiona si existe un "mercado de graneles" que esté muy "fragmentado". Plantea al respecto que en el segmento VLOC que involucra al mineral de hierro, opera en un mercado muy pequeño y altamente concentrado con 10 fletadores que importan en todo el mundo, una flota muy pequeña compuesta por sólo 256 buques, y los 3 principales armadores poseen el 30% de la flota. Lo que claramente no es un mercado "notablemente fragmentado". Estos buques comercian principalmente dos rutas: la del oeste de Australia a China, y la del Brasil a China.

Se podría argumentaren contra que el segmento VLOC no es representativo del mercado de graneles. Lo que es correcto, por lo cual en el reporte se da un vistazo al mercado Panamax; el cual, este está compuesto por 2.253 buques con cuatro productos principales, es decir, carbón, grano, bauxita y mineral de hierro, los que representan el 72% de todas las cargas transportadas por ese segmento.

En resumen, se subraya el mercado de carga graneles no es algo monolítico: está compuesto por cuatro segmentos con una interacción ocasional entre algunos de ellos (por ejemplo, las divisiones de carga), y todos ellos son en realidad bastante pequeños, especialmente cuando se entiende que que para la ecuación de oferta y demanda general interesan todos los buques que están a flote, pero que en el mercado spot, por ejemplo, en algunos segmentos menos del 50% de las naves tienen participación.

La flota granelera, hoy en día está compuesta por 11.122 buques, representando sólo el 9,46% de la flota mundial.

"Big Data"

Para Alphabulk, no se trata decir que los actores del mercado no deban analizar los datos. Más bien se trata aclarar que el concepto de "Big Data" simplemente no se aplica al transporte marítimo. De hecho, para la consultora es un error pensar como una posibilidad detectar los cambios de un patrón de comercio en tiempo real mediante el análisis de los datos del AIS, por ejemplo en el segmento Panamax.

"Procesar millones de rutas de buques cada día...", es una referencia implícita a la "Big Data", pero la flota mundial (de graneles, tanquera, de contenedores y de gas...) está compuesta por sólo 117.500 buques que realizan una sola ruta a la vez, por lo que no está claro cómo se pueden procesar "millones de rutas de buques cada día".

Por otra parte, no es seguro de cuán relevantes sea para un armador de Handysize estas "millones de rutas de buques cada día..." cuando incluyen las rutas de GNL, GLP, graneles, petroleros y buques de carga pesada.

Acerca de la eficiencia

Pero más allá de la afirmación de que la "Big Data" pueda venir al rescate del transporte marítimo, lo realmente "irritante" es la afirmación de que el "transporte marítimo es ineficiente".

Para tomar el peso real de este concepto Alphabulk acude al Diccionario de Cambridge que define "ineficiente" como: "sin organización, sin habilidad ni capacidad de trabajar de forma satisfactoria", lo que para la consultora no es el caso, puesto que de otra forma el mundo estaría en una muy mala situación ya que el 40% de la producción mundial de petróleo crudo depende de los buques para llegar a sus consumidores. En el caso del mineral de hierro, la cifra es del 53% y tanto para el carbón como para el grano es del 15%, vale decir, una gran parte del comercio mundial.

En cuanto a la eficiencia económica que, aplicada al transporte marítimo, se lograría cuando todos los buques obtienen el mejor empleo disponible cada vez que se ofertan, también existe, dado que la mayoría de las veces, de acuerdo a Alphabulk, se da el caso.

Mercados discretos

En el reporte se aclara que el hecho de que se puedan mejorar una serie de procesos en las prácticas cotidianas del transporte marítimo no hace que este sea un mercado ineficiente. Por otra parte, se argumenta que afirmar que el uso de intermediarios es ineficiente, equivale a no considerar el hecho de que la mayoría de los mercados de transporte marítimo son mercados discretos, es decir, mercados no continuos en los que la determinación de las tarifas se lleva a cabo de manera más eficiente a través de intermediarios. Contratar un buque no es como comprar acciones.

Para Alphabulk el uso de contratos de fletamento puede ser un desastre, pero esto no hace que el transporte marítimo sea ineficiente y, sí, la tecnología podría mejorar las cosas también en ese frente, pero en lugar de que la tecnología gestione los desordenados contratos de fletamento, "¿por qué no encontrar mejor una manera de deshacerse de ellos?".

Finalmente, el reporte concluye al señalar que, "cuando se estudia el transporte marítimo es difícil no concluir que siempre ha sido uno de los mercados más eficientes".

Por MundoMarítimo