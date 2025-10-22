En América Latina, numerosos puertos están revalorizando sus conexiones férreas y transformándolas en una ventaja competitiva. Ese es el propósito compartido por la Empresa Portuaria Valparaíso y la Empresa de Ferrocarriles del Estado, que se unieron para potenciar el desarrollo ferro portuario, por medio de un convenio que busca fortalecer la participación del tren en la logística portuaria, avanzando hacia un Plan de desarrollo ferroviario para el puerto.
En el marco del acuerdo entre estas empresas públicas, se inició el proceso de licitación de un estudio destinado a definir el modelo operacional y de negocio del Terminal Intermodal Yolanda, concebido como un nodo clave para articular la transferencia intermodal y ampliar la cuota ferroviaria en la cadena de carga, con una mirada de competitividad y sostenibilidad. En este sector EFE cuenta con instalaciones ferroviarias -patio Yolanda y vía ‘la vieja’- que permitirían mejorar la operación actual de transferencia y reducir así los costos logísticos de carga con vocación ferroviaria.
Franco Gandolfo, gerente General de Puerto Valparaíso, manifestó que el “estudio permitirá evaluar escenarios operativos y tecnológicos que den certezas respecto de la posibilidad de instalar una estación intermodal en el sector, que potencie la competitividad y la sostenibilidad de la operación portuaria, con miras a la futura ampliación del puerto. La idea es levantar un modelo operacional óptimo, con procesos, responsabilidades y estándares de servicio”.
El gerente general de EFE Logística, Jorge Guajardo, explicó que “el objetivo del estudio es proponer un modelo operacional ferroviario y diseñar un modelo de negocio eficiente, competitivo y compatible con el entorno patrimonial de Valparaíso, para la explotación de un terminal intermodal en las instalaciones del Patio Yolanda, identificando las iniciativas requeridas para conseguirlo”.
Detalles importantes
El estudio licitado tendrá como objetivo general desarrollar un análisis de base que identifique las iniciativas necesarias para definir un modelo operacional ferroviario y, en paralelo, diseñar un modelo de negocio eficiente para la explotación de un terminal intermodal en las instalaciones del Patio Yolanda como alternativa.
El trabajo considerará distintas alternativas de configuración física y operacional según la disponibilidad de espacio, evaluando aspectos técnicos, logísticos, financieros, institucionales y de gestión para su implementación. En su alcance se contempla caracterizar el contexto actual del sistema logístico y ferroviario en torno al puerto y al Patio Yolanda, incluyendo sus condiciones operativas, actores relevantes, regulaciones y estándares.
Determinar desafíos y oportunidades para un modelo intermodal competitivo y sostenible será uno de los propósitos del estudio, así como también identificar y analizar escenarios de operación utilizando criterios técnicos, normativos y de compatibilidad urbana con el fin de seleccionar la opción más eficiente. Además, deberá analizar alternativas de capacidad y operación, ya sea como centro de acopio y despacho de contenedores o como patio con funciones de buffer portuario.
En base al análisis, se propondrá el modelo operacional óptimo, considerando sus componentes, procesos, estándares de servicio, responsabilidades, riesgos y requerimientos; al mismo tiempo, se planteará un modelo de negocio preliminar, estableciendo la gobernanza, tarifas, estructura de costos, distribución de ingresos e incentivos necesarios para asegurar la competitividad del modo ferroviario. Junto con lo anterior, se evaluará la rentabilidad económica de la propuesta y se entregará una hoja de ruta para la implementación con recomendaciones, alternativas de inversión, mitigación de riesgos y apoyos requeridos para avanzar a las siguientes etapas.
Cadena logística sostenible
A través de estas iniciativas se busca aumentar en la participación del tren en la transferencia de carga al puerto, aportando a alcanzar una de las metas estratégicas definidas por EFE para 2030: duplicar el volumen de carga transportada por modo ferroviario.
Además de la eficiencia, el aumento de la carga ferroviaria implica importantes beneficios ambientales en términos de descongestión y descontaminación de las ciudades.
