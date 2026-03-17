La Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) ingresó una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con el objetivo de que este organismo se pronuncie respecto de dos procesos de licitación que deberá llevar adelante en el marco de la renovación de las concesiones de sus terminales.

El primero de ellos corresponde al Terminal Molo Sur, que abarca los sitios 1 al 3 del puerto, donde se atiende principalmente carga contenerizada y que actualmente está concesionado a San Antonio Terminal Internacional (STI). Dentro de esta concesión se incluye además un área de 2,1 hectáreas destinada a la operación de graneles líquidos, que cuenta con 26 estanques de almacenamiento y que hoy está en manos de Terquim S.A.

La segunda licitación involucra al Terminal N° 8, operado en la actualidad por Puerto Panul S.A., especializado en la operación de graneles. Este proceso también contempla un área adicional de aproximadamente 2,4 hectáreas destinada al estacionamiento y despacho de camiones asociados exclusivamente al retiro de cargas desde dicho frente de atraque.

En cuanto a los plazos, la concesión del Terminal N° 8 concluirá el 31 de diciembre de 2029, mientras que la del Terminal Molo Sur se extenderá hasta el 1 de enero de 2030. En este contexto, EPSA busca contar con el pronunciamiento del TDLC antes de avanzar en las bases de los procesos licitatorios que definirán la operación futura de estos recintos estratégicos para el comercio exterior de Chile.

Uno de los aspectos centrales planteados por EPSA es la duración de las nuevas concesiones. Según el documento presentado al tribunal, “en el marco de esta licitación se solicitará que las concesiones tengan una duración de ocho años, sin ampliación, como excepción al régimen general de veinte años con prórroga por diez años adicionales, habitualmente condicionada a la ejecución de proyectos de inversión relevantes, que en esta ocasión no se contemplan”.

La empresa agrega que esta definición “está en línea con los criterios recientes de este Honorable Tribunal y busca que el término de ambas concesiones coincida entre sí y con el inicio de la operación del concesionario del Terminal Mar”. En esa línea, subraya que ello permitirá a EPSA contar con “la flexibilidad requerida para cumplir con las obligaciones legales conducentes a promover la productividad, eficiencia y competitividad de la operación portuaria”.

Asimismo, la propuesta considera mantener en 60% el porcentaje de restricción a la integración vertical para el Terminal Molo Sur y elevar de 40% a 60% dicho límite en el caso del Terminal N° 8.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Ley de Modernización Portuaria, las empresas portuarias estatales deben someter a informe del TDLC las condiciones de competencia que regirán la licitación de un frente de atraque, como parte del proceso previo a la adjudicación de concesiones.

Por MundoMaritimo