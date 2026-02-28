El Año Nuevo Lunar en China impactó de forma directa el ritmo de entregas de nueva capacidad al mercado portacontenedor, marcando una semana particularmente lenta para los astilleros asiáticos y postergando temporalmente la incorporación de buques a servicio, informa Alphaliner.
Durante los últimos siete días no se registraron entregas de nuevos portacontenedores, en un contexto en que buena parte de la industria china operó con tripulaciones reducidas o paralizó actividades por las festividades. La desaceleración no se limitó a China: constructores navales en Corea del Sur y Japón también evidenciaron menor actividad en materia de transferencia de activos.
No obstante, numerosos buques en construcción se encuentran en etapas muy avanzadas, listos para su entrega antes del cierre del primer trimestre. De hecho, la producción agregada de los principales astilleros se mantiene adelantada respecto de los cronogramas contractuales, lo que podría traducirse en entregas anticipadas —incluso con semanas o meses de adelanto— frente a las fechas originalmente pactadas.
Buques listos, pero en espera
Este escenario abre la puerta a un eventual fenómeno de “inactividad oculta” hacia el segundo semestre del año: naves técnicamente finalizadas que permanecen en astillero bajo la figura de trabajos de “alistamiento final”, a la espera de condiciones más favorables entre oferta y demanda de capacidad.
En paralelo, los portacontenedores propulsados por GNL o metanol están enfrentando procesos de pruebas más extensos antes de su entrega, particularmente cuando se trata de las primeras naves a entregar o buques con nuevos diseños. Operaciones como el enfriamiento inicial de tanques o el primer bunkering de GNL requieren tiempos adicionales, mientras que los buques de combustible dual pueden realizar pruebas de navegación iniciales con combustible convencional antes de someterse a ensayos específicos con gas.
Entre las naves más relevantes previstas para entregar en 2026, ya se encuentran físicamente completados los primeros dos buques de las series de mayor tamaño que ingresarán este año al mercado. Destaca el primer Megamax propulsado por metanol construido por NACKS para OOCL, el “OOCL Wisdom”, con capacidad superior a 24.000 TEUs y botado en enero. Asimismo, avanza el “CMA CGM Notre Dame”, de 24.212 TEUs propulsado por GNL, primero de una serie de diez buques diseñados por MARIC para CMA CGM, correspondiente a la tercera generación (“MK-III”) de la serie Jacques Saade.
En cuanto a la contratación de nuevos buques, también se observó una pausa durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Sin embargo, pese al ya abultado libro de órdenes global, los armadores mantienen su interés por ampliar su gama de activos, por lo que se anticipa una reactivación de órdenes en el corto plazo, aunque posiblemente a un ritmo más moderado que el observado en los primeros meses del año.
Por MundoMaritimo
