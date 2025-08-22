El Terminal de Pasajeros de Puerto Valparaíso fue el escenario de la décima edición del Encuentro de Logística y Comercio Exterior (ENLOCE), realizado el 21 de agosto, que convocó a representantes del sector marítimo, portuario y logístico de Chile. La jornada se organizó en tres bloques temáticos: seguridad en el sistema logístico portuario, avances en logística sustentable e impacto geopolítico en el comercio internacional.
La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta interina del Directorio de Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), Nicole Pastene, quien destacó la importancia de generar espacios de reflexión. “Este es un encuentro para intercambiar experiencias, conocer lo que otros están haciendo y discutir los desafíos que enfrenta el comercio internacional, avanzando de manera sostenible hacia el futuro”, señaló.
Inteligencia aduanera y seguridad en la cadena logística
El primer bloque, centrado en el ecosistema de seguridad, contó con la intervención de la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza. En su presentación, titulada “Inteligencia aduanera al servicio del comercio exterior”, explicó el rol de la institución en más de 157 puntos de control a lo largo de Chile, con un equipo de más de 2.000 funcionarios que operan de manera continua.
Arriaza subrayó que el comercio exterior representa un aporte relevante para las finanzas del país. Según datos de 2024, la recaudación tributaria asociada alcanzó los US$16.000 millones, equivalente al 29% de los ingresos fiscales y cerca del 5% del PIB.
La autoridad detalló además la evolución de la fiscalización, que pasó de una lógica de revisión caso a caso hacia un modelo basado en inteligencia y análisis de riesgo. Comentó que la Aduana combina controles físicos con herramientas de selectividad y cruces de información, lo que permite atender el 100% de los riesgos identificados. Entre ellos mencionó tráfico de drogas, contrabando de especies protegidas, evasión tributaria y delitos medioambientales.
Arriaza agregó que la labor no se limita a los puertos, sino que abarca toda la cadena logística, incluyendo el flujo documental asociado. En ese sentido, remarcó la necesidad de cooperación interinstitucional con organismos como el Ministerio Público y las policías, para perseguir y sancionar los ilícitos detectados.
Acuerdo entre Valparaíso y La Plata
Tras la primera ronda de ponencias, se firmó un convenio de colaboración entre Puerto Valparaíso y Puerto La Plata de Argentina. El gerente general de EPV, Franco Gandolfo, y José María Lojo, presidente del directorio del recinto argentino, suscribieron el acuerdo orientado a fortalecer vínculos y explorar proyectos conjuntos que impulsen el mutuo desarrollo.
Sostenibilidad y nuevas tecnologías
El segundo bloque estuvo dedicado a la logística sustentable, destacando la exposición de Aag Helewaut, gerente de proyectos portuarios del Puerto Internacional de Amberes-Brujas, Bélgica.
El ejecutivo presentó las iniciativas en marcha para transformar el complejo portuario -el segundo más grande de Europa- en un hub energético verde. Actualmente, el puerto maneja 270 millones de toneladas de carga anuales, aloja 1.400 empresas y genera un 4,5% del PIB belga.
Helewaut explicó que la estrategia busca evolucionar desde un modelo basado en combustibles fósiles hacia uno orientado al hidrógeno verde, la biomasa y la captura de CO₂. “Si queremos mantenernos como un puerto relevante en el futuro, tenemos que convertirnos en un hub de energía verde”, afirmó.
Entre los proyectos mencionados destacó la construcción de una terminal de importación de hidrógeno en Brujas, infraestructura que contempla recibir buques desde Chile en algún momento. También presentó Antwerp@Sea, iniciativa conjunta con empresas químicas como BASF y TotalEnergies, destinada a capturar, transportar y almacenar CO₂ en el Mar del Norte.
Adicionalmente, detalló el funcionamiento de la red de calor Amberes Norte, que reutiliza excedentes térmicos de procesos industriales. Actualmente abastece a la empresa cervecera Bortmalt y en su segunda fase se proyecta proveer calefacción a 3.000 viviendas y siete escuelas, con una reducción estimada de 80.000 toneladas de CO₂ anuales.
Rol de los puertos en el desarrollo económico
El tercer bloque contó con la intervención de Franco Gandolfo, quien abordó el papel de los puertos en el crecimiento económico y en la inserción internacional de Chile.
En la ocasión, el ejecutivo advirtió que, de no concretarse nuevos proyectos de infraestructura, el sistema portuario podría enfrentar estrechez de capacidad hacia 2029, con efectos en costos logísticos y ambientales. “Los proyectos de desarrollo no se pueden ejecutar de un momento a otro; requieren coordinación, tramitación ambiental y consensos con la ciudad”, indicó. Entre los planes de EPV mencionó duplicar la capacidad de transferencia de contenedores, de un millón a 2,3 millones de TEUs, así como más que duplicar la capacidad de carga fraccionada.
Una educativa jornada
La décima edición de ENLOCE dejó en evidencia la relevancia de los puertos y la logística como ejes estratégicos del comercio exterior de Chile. Las discusiones abordaron desde la modernización de la fiscalización aduanera hasta los desafíos de sostenibilidad energética y la necesidad de nuevas inversiones en infraestructura.
El evento también resaltó la importancia de la cooperación internacional, tanto a través de convenios como el suscrito entre Valparaíso y La Plata, como en proyectos globales vinculados al hidrógeno y la reducción de emisiones.
Con estos ejes, ENLOCE reafirmó su papel como espacio de encuentro entre actores públicos y privados, orientado a proyectar un sistema logístico y portuario capaz de responder a las demandas del comercio mundial y a los cambios en el contexto geopolítico y ambiental.
Por MundoMaritimo
