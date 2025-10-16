La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) lleva un 72% de avance en la construcción de la primera planta dedicada a la producción de hidrógeno verde (H2v) de Chile, ubicada en el complejo industrial Cabo Negro, en el extremo austral del país. El proyecto está en la fase final de obras civiles, mientras avanza la fabricación en Belo Horizonte, Brasil, de los principales equipos que comenzaron a arribar a Chile este mes. Entre ellos, destacan el electrolizador PEM de 1 MW, el compresor y el sistema de almacenamiento, desarrollados por la empresa alemana Neuman & Esser, responsable del diseño y construcción del sistema.
En el Complejo Industrial Cabo Negro de ENAP ya fueron instaladas las fundaciones prefabricadas que recibirán los módulos de la planta, junto a las interconexiones a las redes de agua, energía eléctrica y gas natural, que permitirán la operación integrada del proyecto.
Así lo confirmó el gerente corporativo de Desarrollo y Planificación Estratégica de ENAP, Nicolás Correa, quien precisó que la compañía estatal prevé la finalización total del proyecto e inicio de su operación para el primer trimestre de 2026. “Este proyecto no sólo nos posiciona como pioneros, sino que también habilita una nueva etapa de desarrollo para ENAP. Estamos construyendo capacidades tecnológicas, operativas y humanas que nos permitirán abrir nuevos negocios energéticos sostenibles y proyectar a la compañía hacia el futuro, del mismo modo que hace 80 años ENAP fue pionero en la producción de hidrocarburos”, afirmó.
El ejecutivo destacó que desde que la empresa anunció el año pasado su Plan de Descarbonización, “uno de los principales ejes fue proponernos ambiciosas metas para avanzar tanto en la producción de combustibles de baja huella de carbono en refinerías, como en los proyectos de infraestructura habilitante para el hidrógeno verde en Magallanes”.
Etapas y producción
La construcción de la planta, que contempla una inversión cercana a los US$14 millones, está a cargo de la empresa alemana Neuman & Esser y fue diseñada en un formato modular para permitir su reubicación en el futuro. Además de ser los fabricantes, sus especialistas aportaron con su experiencia para capacitar a equipos multidisciplinarios de ENAP en la operación técnica y en la mantención con el fin de asegurar una eficiente puesta en marcha y funcionamiento.
La planta operará con un electrolizador PEM -Proton Exchange Membrane- de 1 MW. Para su funcionamiento, se alimentará de energía renovable proveniente del parque eólico Vientos Patagónicos, del cual ENAP es accionista mayoritario (con el 66%).
La planta tendrá una capacidad de producción de 19 kilos de hidrógeno por hora, lo que equivale a lo que necesita un bus o un camión para circular 300 kilómetros. “Esta producción no sólo servirá para ENAP, sino también para el desarrollo de aplicaciones con terceros, proyectos especiales del Centro Tecnológico de Hidrógeno Verde en Magallanes y movilidad, entre otros”, dijo Correa.
Cabe mencionar que la planta de hidrógeno verde es una de las diversas iniciativas de ENAP en el ámbito de la sostenibilidad, como son la incorporación de camiones a Gas Natural Licuado (GNL), la producción del Diésel Renovable -en base a aceite usado de cocina- y la llegada del primer remolcador eléctrico de Latinoamérica.
Por MundoMaritimo
