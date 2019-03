El Sindicato de Profesionales de Enap, espera que la empresa petrolera estatal potencie sus operaciones en el muelle situado en el Parque Industrial Cabo Negro-Laredo. Los trabajadores afirman que hay proyectos emblemáticos para impulsar en Magallanes que han sido subutilizados. “En el caso de Laredo, su última señal negativa fue con la venta de la barcaza ‘Yagana’ y eso parte de un desprendimiento de los activos que está haciendo ENAP. Entonces, apreciamos que tal locación podría servir perfectamente para robustecer el desarrollo portuario y logístico en Magallanes. Hay un recurso que está ahí, que es calificado como el mejor puerto de la Patagonia desde Bahía Blanca al sur, tanto por la adecuada profundidad de agua y la condición de abrigo que representa para las embarcaciones”, explicaron a La Prensa Austral.

Dicho ejemplo, se ha propuesto desde hace 15 años. Sin embargo, asomó con más fuerza Tres Puentes, proyecto que tampoco prosperó. “En su momento se criticó que Laredo estuviera alejado de la ciudad y que al no haber doble vía en la ruta, causaría externalidades negativas debido al tránsito del personal de la empresa. Sin embargo, Punta Arenas ha tenido un crecimiento exponencial hacia el área norte y las condiciones de la ruta al aeropuerto van acorde a ello. Además, es posible apreciar que hay nuevos sectores residenciales y cada vez las industrias se van alejando más desde el perímetro citadino hacia el sector de Laredo”, detallaron en el Sindicato de Profesionales de ENAP.

Por lo anterior, plantearon a la intendencia regional la posibilidad de reflotar el tema, más aún cuando ENAP no tiene proyectos para esta área. “En Laredo podría abrirse un puerto de características industriales que brinde mejores condiciones para la atención de naves. Con Laredo se evitaría incluso el tráfico de camiones que hoy deben entrar a la ciudad, desconsolidando la carga para que entre la ‘necesaria’ y de paso, podríamos contar con un espacio para mejor acopio logístico. No desaprovechemos esta gran obra, que no olvidemos, surgió a fines de los años ’70 para apoyar el emblemático proyecto de Costa Afuera”, dicen los trabajadores.

Respecto de la refinería de San Gregorio, el presidente del sindicato, Guido Kusanovic, recalcó que esta opera prácticamente una semana al mes y a un cuarto de su capacidad real. “Es lamentable porque tiene una gran perspectiva de poder suministrar todos los combustibles -diésel y kerosene de aviación- que necesita la región. Actualmente esto es suplido por envíos desde el norte del país, pero si tuviésemos más petróleo crudo que pudiésemos refinar, podríamos satisfacer esta demanda y además impulsar proyectos de exploración asociados a petróleo en Magallanes”.

