En Chile, en 2030 concluyen los contratos de Iquique Terminal Internacional (ITI), Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), San Antonio Terminal Internacional (STI), Puerto Panul y San Vicente Terminal Internacional (SVTI), mientras que en Valparaíso el actual Terminal 2 —operado por AGUNSA bajo el nombre de Terminal Portuario Valparaíso (TPV)— corresponde a una adjudicación transitoria por cuatro años, realizada en 2022.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, explicó en entrevista a El Mercurio que se viene trabajando desde hace tiempo con las empresas portuarias estatales en la elaboración de las bases de licitación de los futuros contratos. El hito central será su ingreso al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), previsto para febrero de 2026, antes del cambio de mando presidencial.

“En el caso de Valparaíso, ingresó al TDLC la ampliación portuaria el 7 de noviembre de 2024. Respecto del Terminal 2, esa transición de 2027 al 2030 entró al Tribunal en mayo de este año. Y para las nuevas concesiones de 2030, la idea es ingresar en febrero de 2026”, señaló el ministro. Este último grupo incluye los terminales de San Vicente (Talcahuano), Iquique y San Antonio (tanto STI como Panul).

Respecto del contenido de las nuevas bases, Muñoz subrayó que, si bien existen elementos comunes, estas se adaptan a la realidad de cada puerto. “Hay ámbitos asociados a estándares de seguridad, esfuerzos de ir incorporando energía eléctrica… Hay una necesidad de descarbonización que es relevante”, indicó, precisando que el foco principal sigue siendo el diseño del proceso competitivo, la forma de evaluar las ofertas y las exigencias sobre la infraestructura existente.

En Valparaíso, el cronograma obliga a soluciones transitorias. La concesión del Terminal 2 expira en 2027, mientras que la de TPS —ligada al grupo Von Appen— concluye a fines de 2029. Para evitar descalces, el Gobierno impulsa un contrato corto que permita alinear ambas fechas.

Muñoz recordó además que la futura concesión del puerto será bajo un esquema de un solo operador. La decisión responde a razones geográficas, a la “competencia natural” con San Antonio y a la necesidad de asegurar tarifas competitivas. El proyecto considera inversiones del orden de US$850 millones.

En San Antonio, la renovación de concesiones debe coexistir con el desarrollo del Puerto Exterior, cuya primera concesión podría estar operativa hacia 2036. Frente a ese escenario, Muñoz descartó incompatibilidades automáticas. “Son cosas distintas. STI como Panul terminan en 2030 y tenemos a DP World que termina después y ellos tienen derecho a una posible extensión”, explicó.

Consultado sobre la duración de las nuevas concesiones, sostuvo que estas deben ser suficientemente largas para atraer interés. “Creo que ahí se puede hacer un espacio, un modelo de negocio que sea coherente con el ingreso del Puerto Exterior. (…) Pienso que la licitación de STI no debiese ser tan breve”.

Sobre el Puerto Exterior, afirmó que se trata “del proyecto más grande que se está desarrollando en todo el continente”, con una inversión estatal cercana a los US$2.000 millones solo en el molo de abrigo. Añadió que ya existen consorcios internacionales precalificados y que se espera que presenten ofertas formales.

Competencia regional y gobernanza portuaria

En el plano regional, el ministro relativizó la competencia con el puerto peruano de Chancay. “Nuestro puerto de San Antonio hoy tiene capacidad de 2,5 millones de TEUs (…) y el Puerto Exterior agregará seis millones de TEUs”, afirmó, señalando que ambos desarrollos pueden ser complementarios para atraer naves de gran tamaño a Sudamérica.

Finalmente, Muñoz se mostró abierto a revisar la gobernanza del sistema portuario. “Me parece que sería oportuno y bueno tener una suerte de organismo coordinador, una agencia que coordine las distintas empresas portuarias a lo largo del país”, señaló, en respuesta a la propuesta del futuro gobierno de José Antonio Kast de conformar solo un directorio para todas las empresas portuarias estatales del país y mantener las gerencias generales en cada uno de los puertos.