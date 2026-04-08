Las Empresas Portuarias Estatales (EPE) de Chile dieron inicio a la Licitación Pública N° 2026 “Estudio Diagnóstico y Revisión de la Infraestructura de los Puertos del País”, un proceso que busca levantar un análisis técnico integral sobre el estado de conservación de la infraestructura portuaria estatal, con miras a orientar futuras inversiones y procesos concesionales.
La convocatoria es impulsada por las propias EPE, creadas bajo la Ley N°19.542, que agrupa a las empresas responsables de administrar, desarrollar y conservar los puertos estatales. En esta ocasión, las entidades participan organizadas en dos grupos: el primero compuesto por las empresas portuarias de Arica, Iquique y Antofagasta; y el segundo por Coquimbo, Valparaíso, San Antonio y Talcahuano-San Vicente.
El estudio, denominado “Diagnóstico y Revisión del Estado de Conservación de la Infraestructura Portuaria”, tiene como propósito principal “entregar un diagnóstico técnico e integral del estado de conservación y condición funcional observable de la infraestructura portuaria del sistema portuario estatal chileno”, según establecen las bases.
En términos concretos, la consultoría abarcará infraestructura crítica como frentes de atraque, muelles, espigones, obras de abrigo, pavimentos, edificaciones operativas, instalaciones eléctricas y sistemas de agua y saneamiento, entre otros activos relevantes para la operación portuaria. El análisis incluirá inspecciones en terreno, revisión documental y evaluación técnica no intrusiva.
El objetivo es identificar fallas visibles —como daños, corrosión o desgaste— y evaluar su impacto en la seguridad, funcionalidad y continuidad operacional de los puertos. Asimismo, se busca estimar la vida útil remanente de los activos, detectar brechas frente a estándares técnicos y proponer lineamientos de mantenimiento e inversión.
De acuerdo con las bases, este estudio corresponde a una primera etapa (Etapa I) de carácter diagnóstico, cuyos resultados podrían dar paso a estudios más específicos en una fase posterior. En ese sentido, el informe final deberá incluir recomendaciones técnicas y una estimación referencial de costos para eventuales intervenciones futuras.
“El estudio permitirá verificar el estado actual de la infraestructura portuaria relevante, identificar brechas respecto de estándares técnicos, de seguridad y normativos, y proporcionar insumos objetivos para la priorización de inversiones”, señalan las EPE al justificar el proceso.
¿Quiénes pueden participar?
En cuanto a los participantes, la licitación está abierta a personas jurídicas constituidas en Chile, ya sea de forma individual o en consorcios de hasta tres empresas. Estas deberán acreditar experiencia comprobable en estudios o proyectos de infraestructura portuaria, marítima o costera, además de contar con capacidades técnicas, profesionales y económicas suficientes.
El proceso contempla la adjudicación separada por grupos de puertos, aunque un mismo oferente podría adjudicarse ambos, siempre que demuestre capacidad para ejecutar los contratos en paralelo con equipos independientes.
Plazos
Respecto de los plazos, el estudio tendrá una duración máxima de 150 días corridos desde la firma del acta de inicio. El cronograma de la licitación establece como próximos hitos la recepción de ofertas hasta el 28 de abril a las 12:00 horas y la adjudicación prevista para mayo de 2026, tras la evaluación técnica y económica durante la primera quincena de ese mes.
Las EPE se reservan, no obstante, la facultad de modificar los plazos o incluso declarar desierta la licitación en cualquier etapa del proceso, sin derecho a compensación para los oferentes.
Con este proceso, el sistema portuario estatal chileno busca fortalecer su base técnica para enfrentar los desafíos de mantenimiento, modernización y futuras concesiones, en un contexto de creciente exigencia operativa y competitiva en la industria marítimo-portuaria.
Por MundoMaritimo
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