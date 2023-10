Por medio de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se informó la ratificación de Myriam Fliman como presidenta del directorio de la Empresa Portuaria Antofagasta.

“El Consejo SEP, en sesión de 28 de septiembre de 2023, acordó renovar su nombramiento como Presidenta del directorio de Empresa Portuaria Antofagasta”, se indicó.

Cabe destacar que la ejecutiva asumió este cargo el 25 de mayo del año 2022. Con esta resolución, el SEP determinó extender la permanencia de la presidenta del Directorio de la entidad estatal por un nuevo período de cuatro años a partir del 2 de octubre de 2023.

Fliman es Ingeniera Comercial y Bachiller en Ciencias Económicas Universidad de Chile. Se ha desempeñado profesionalmente como gerente general y directora en importantes empresas y en cargos gubernamentales de responsabilidad.

Entre ellos, destaca como ex presidenta del Directorio de Sasipa, ex directora del Puerto de Antofagasta, ex miembro del Directorio de Pomos Metalúrgica SA, ex consejera Sistema Empresas Públicas (SEP) donde además fue Presidenta del Comité de Puertos, ex directora Ejecutiva del Museo Interactivo Mirador (mim), ex subdirectora Nacional de Turismo, ex directora de Edelnor, ex directora Radio Nacional, entre otros.