La noticia que ha acaparado los titulares esta semana ha sido el ataque a las productoras de crudo en Arabia Saudita. Debido al atentado, el barril ha experimentado un alza intempestiva acercándose a los US$100, pero hay otras repercusiones que afectarán al mercado de transporte de combustibles. Alphatanker –en alianza exclusiva con MundoMaritimo- analiza la situación actual y el potencial impacto a la industria tanquera a nivel mundial.

Hasta el momento, la principal afectada Saudi Aramco no ha comentado públicamente sobre los detalles de los ataques, pero se sabe que el sábado 14 de septiembre múltiples drones atacaron la plata de procesamiento de crudo Abqaia y los yacimientos petrolíferos de Khurais. Se estima que, al momento de los ataques, Abqaia procesaba alrededor de 7 mb/d, mientras que Khurais tiene la capacidad de producir 1,5 mb/d. Ambas instalaciones, que producen crudo arábico ligero, sufrieron graves daños a su infraestructura. Estimaciones preliminares establecen que se han perdido cerca de 5,7 mb/d de producción, equivalente a alrededor del 5% de la producción global.

Análisis de la disrupción

Tanto Saudi Aramco como el gobierno saudita no han hecho declaraciones sobre el alcance de la disrupción que esto provocaría en el mundo. La reacción más inmediata es el alza de los precios. El ICE Brent marcó un alza de 20% el lunes 16 de septiembre apenas dos días después de los ataques, para luego estabilizarse en US$68,30/bbl, provocando un efecto similar en los precios búnker. Según datos del World Fuel Services, el Cst en Singapur marcó US$443/ton al 17 de septiembre, comparado con los US$348/ton registrados apenas 4 días previos. Las primas de riesgo a los precios de crudo también se han visto afectadas al alza. Alphatanker espera que los precios se mantengan volátiles en el corto plazo.

Reservas al rescate

Estados Unidos reaccionó rápidamente para poner a disposición del mercado una cantidad aún no determinada de reservas, pero la naturaleza de su crudo es ligero, dulce y no calza completamente con los grados del crudo arábico. La agencia internacional de energía se mantiene de cerca monitoreando la situación, mientras que sus países miembros resguardan alrededor de 4.500 mb de crudo y reservas. Aún no hay información sobre el grado de crudo guardado en estas reservas ni cuándo serían liberadas al mercado.

Fuera de los países de la IEA hay dos importantes fuentes de inventario que podrían marcar la diferencia. La primera es la propia Arabia Saudita que se especula mantiene 188 mb de crudo (equivalentes a 20 días de producción reciente). La segunda fuente es la reserva estratégica de petróleo de China. Alphatanker estima que la SPR contiene alrededor de 350 mb de crudo, suficiente para satisfacer un mes de demanda de refinería nacional. China es el principal cliente de Arabia Saudita, con un registro de 1,7 mb/d solo en agosto 2019. En el caso de una escasez prolongada de crudo saudita, la baja de demanda por parte del gigante asiático afectaría el volumen de transporte de marítimo de crudo hacia China.

Desorden en el shipping

Los datos de Alphatanker apuntan a que el efecto ya se ha hecho sentir en el transporte marítimo de crudo: no ha habido zarpes registrados en el puerto de Ras Tanura desde el 14 de septiembre, y apenas 7 VLCCs están a la espera de embarque –versus un promedio de 3 zarpes diarios previo a los ataques.

Considerando la existente sobreoferta de capacidad y el ahora aún menor volumen de crudo, se proyecta que los costos búnker suban, afectando las tarifas de flete. Alphatanker espera, además, que este efecto se expanda hacia todos los segmentos del mercado tanquero con una leve recuperación durante 4Q19.

Por MundoMarítimo