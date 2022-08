Recientemente el reporte titulado "Scrubbers, participación de mercado, informe de análisis y pronóstico regional, 2022 - 2030", publicado por Acumen Research and Consulting, indicó que el sector alcanzó un valor de US$3.558 millones en 2021 y se estima que alcanzará los US$16.382 millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 18,8 % entre 2022 y 2030.

Algunos aspectos destacados por el informe fueron los siguientes:

El mercado de scrubbers (depuradores) de Europa lideró con más del 30% de cuota de mercado en 2021

La demanda de depuradores marinos en los sectores portacontenedor, granelero y tanquero/quimiquero está impulsando el crecimiento del mercado.

Es probable que el mercado de depuradores en la ruta Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida en los próximos años

Se espera que el segmento de aplicaciones de reacondicionamiento lidere el mercado con la mayor participación

Los depuradores son sistemas de limpieza de gases de escape (EGCS) que purifican las emisiones contaminantes de los buques. La creciente rigurosidad de los estándares regulatorios para las emisiones de óxido de azufre y óxido de nitrógeno por parte de organismos como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Comisión Europea está impulsando el crecimiento del sector.

Cabe recordar que, de acuerdo con las normas de la OMI, el contenido de azufre de los combustibles transportados por buques mercantes debe limitarse al 0,5 % a nivel mundial y al 0,1 % m/m en las ECA (áreas de control de emisiones: Mar del Norte: Mar Báltico, Estados Unidos, Canadá y Mar Caribe de EE.UU.).

Los depuradores son una opción atractiva para cumplir con estos requisitos de la OMI al tiempo que reducen los costos de operación de los buques.

Impacto del COVID-19

Se esperaba que las regulaciones obligatorias impuestas por la OMI sobre la instalación de depuradores marinos a partir del 1 de enero de 2020 crearan oportunidades significativas en el mercado. Sin embargo, la pandemia fue una barrera para el crecimiento del sector. No obstante, algunos actores líderes entregaron una cantidad récord de depuradores en 2020. Esto demuestra el interés de la flota mundial en los sistemas de reducción de gases de escape como soluciones a largo plazo.

Dinámica del mercado

La creciente demanda de depuradores en portacontenedores, graneleros y tanqueros/quimiqueros amplía la cuota de mercado. Sin embargo, el alto costo de instalación y el requisito de almacenamiento a bordo para el manejo de los reactivos son algunos de los factores que restringen el crecimiento del mercado.

De acuerdo con el reporte se espera que la mayor participación del mercado lo capte el reacondicionamiento de naves. El alto crecimiento en el segmento se atribuye a la instalación obligatoria inmediata de depuradores y al requisito de menos gastos para instalar en buques existentes en comparación con su incorporación en buques nuevos.

Perspectivas regionales

En 2021, la Unión Europea reunió la mayor cuota de mercado de depuradores. América del Norte ocupó la segunda posición en el escenario global debido al mayor gasto presupuestario en buques militares y al creciente enfoque en aplicaciones en alta mar. El mercado Asia-Pacífico, por otro lado, probablemente experimente la tasa de crecimiento más rápida en los próximos años debido al aumento de la flota de naves en países como China, India, Japón y Corea del Sur.

Actores destacados

Actualmente, Los principales fabricantes están desarrollando tecnologías de depuración para permitir que la industria marítima opere de manera más sostenible. Algunas de estasempresas destacadas son: Alfa Laval AB, Clean Marine AS, Damen Shipyards Group N.V., DuPont, Ecospray Technologies S.r.l., Fuji Electric Co. Ltd., Kwangsung Co., Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Valmet Corporation, Wärtsilä Oyj Abp y Yara Marine Technologies AS.

Por MundoMarítimo