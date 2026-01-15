A pesar de las múltiples incertidumbres que enfrentó la industria del transporte marítimo de contenedores en 2025 y de los riesgos de sobrecapacidad para los próximos años, el mercado de compraventa de buques portacontenedores de segunda mano se mantuvo activo durante todo el año. Según Alphainer la demanda por capacidad fue elevada en la mayoría de los segmentos, los precios se sostuvieron firmes y la disponibilidad de buques libres de fletamento se mantuvo limitada.
En total, se reportó la venta de 332 buques, con una capacidad conjunta de 859.000 TEUs, cifras muy similares a las de 2024, cuando se vendieron 333 naves por 1,1 millones de TEUs. No obstante, el volumen de transacciones se mantuvo muy por debajo del récord alcanzado en 2021, cuando cambiaron de manos 598 portacontenedores por un total cercano a 2 millones de TEUs.
Los buques de tamaño medio concentraron la mayor parte de la actividad. En el segmento de 900 a 2.000 TEUs se vendieron 162 naves, un fuerte incremento frente a las 101 transacciones registradas en 2024. También fue elevado el interés por los buques de entre 2.000 y 5.100 TEUs, con 92 ventas que totalizaron 308.000 TEUs.
En los tamaños mayores, la mayor parte de las operaciones se concentró en el rango de 5.100 a 10.000 TEUs, con 32 buques vendidos por un total de 245.000 TEUs, una cifra inferior a las 52 naves transadas el año anterior. Dentro de este grupo, los portacontenedores de 8.000 a 8.900 TEUs destacaron por su popularidad, con 21 naves que cambiaron de propietario. En contraste, por encima de los 10.000 TEUs la actividad fue reducida, con solo cuatro buques de entre 13.000 y 14.500 TEUs vendidos, frente a diez en 2024.
Los precios siguieron una trayectoria alcista durante gran parte del año, impulsados por la competencia entre compradores. Entre las operaciones más relevantes figuró la venta del “Manzanillo Express” (en la imagen), de 13.312 TEUs y construido en 2022, que fue traspasado en agosto por un valor reportado de US$120 millones. También destacaron la venta en bloque de los buques gemelos “OOCL Brazil” y “OOCL Durban”, de 8.540 TEUs, por US$155 millones en septiembre; la del “Marcos V”, de 6.350 TEUs y construido en 2005, por US$50 millones en mayo; y la del “Panay”, de 1.930 TEUs y construido en 2023, vendido en octubre por US$36 millones.
Una vez más, MSC se consolidó como el principal comprador del mercado. La mayor línea naviera global por capacidad incorporó 63 buques adicionales a su flota durante 2025. Aunque la cifra fue inferior a las 70 naves adquiridas en 2024, el operador continuó una agresiva estrategia iniciada en agosto de 2020 tras la pandemia, acumulando ya 475 portacontenedores comprados. CMA CGM se mantuvo como el segundo comprador más activo, con 26 buques, enfocándose en capacidad moderna y energéticamente eficiente, en muchos casos ya fletado por la propia compañía. El tercer actor más activo fue la griega Erasmus Corp, un armador no operador (NOO) en rápida expansión, que adquirió diez buques de segunda mano.
En cuanto a los vendedores, MPC Group lideró las desinversiones con 15 buques vendidos, como parte de su estrategia de renovación de flota, seguido por Contships Management, que se desprendió de 14 naves. También figuraron entre los vendedores más activos Peter Döhle, SFL Corp, V Ships Hamburg y Sinokor. La antigüedad promedio de los buques vendidos durante el año fue de 16 años.
El informe destaca además la continua salida de capacidad de los NOOs. Más de 170 buques, con una capacidad cercana a 500.000 TEUs, fueron vendidos a usuarios finales, profundizando lo que describe como un desplome de la la flota NOO. Esta tendencia representa “una amenaza mayor para el futuro de la actividad de fletamento” y podría reducir los volúmenes futuros de compraventa, ya que las líneas navieras suelen conservar los buques adquiridos hasta el final de su vida comercial.
Durante 2026, el posible retorno a gran escala del tráfico por la ruta del Mar Rojo y el Canal de Suez podría presionar el mercado, exacerbando los riesgos de sobrecapacidad y afectando los valores de los activos, especialmente de los buques de mayor tamaño. En este escenario, la sobreoferta podría impulsar a más armadores a enviar al desguace a sus buques más antiguas y menos eficientes.
Por MundoMaritimo
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.