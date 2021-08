Evergreen Marine recibió al "Ever Ace", el primero de seis portacontenedores de clase A que la línea naviera taiwanesa recibirá de Samsung Heavy Industries entre 2021 y 2022. Con una capacidad nominal de 23.992 TEUs, el "Ever Ace" no solo es el primer buque Megamax-24 (MGX-24) de Evergreen, sino también la nueva marca mundial de capacidad de contenedores, reporta Alphaliner.

El sexteto de Evergreen, construido por Samsung, puede transportar 28 TEUs más que los anteriores récords: La serie de siete buques gemelos de 23.964 TEUS del tipo "HMM Algeciras", construidas por DSME y entregadas en 2020.

Para Evergreen, el "Ever Ace", construido por Samsung, y sus cinco naves gemelas formarán la primera mitad de un "conjunto completo" de doce portacontenedores MGX-24 para el comercio entre Asia y Europa.

Además de las seis unidades construidas en Corea del Sur, la línea naviera empezará a recibir el año que viene otros seis buques de capacidad similar de parte del grupo chino CSSC.

Con una capacidad oficial de 23.888 TEUs, la construcción de las unidades de CSSC se dividirá entre el astillero Jiangnan Changxing de Hudong Zhonghua y su empresa hermana Jiangnan (Group) Shipyard.

El nuevo "Ever Ace" tiene 400 metros de eslora y 62 metros de manga, 225.000 dwt. Tiene una propulsión convencional y está equipado con un depurador de gases de escape. Un motor diésel WinGD X92B de 11 cilindros impulsa el buque a velocidades comerciales de hasta 22,5 nudos.

Después de la serie megamax de CSSC propulsada por GNL de CMA CGM, el nuevo Evergreen 'clase A' es el segundo tipo de buque megamax que cuenta con una roda vertical sin bulbo. En comparación con las proas bulbosas convencionales, este diseño pretende generar un ahorro de energía en un perfil más amplio de combinaciones de velocidad y calado.

Desde la isla surcoreana de Geoje, donde se encuentra el astillero Samsung, el nuevo buque insignia de Evergreen se posicionó en Qingdao, China, donde se incorporó al servicio Lejano Oriente-Norte de Europa de la OCEAN Alliance 'NEU6', el cual también se conoce como el 'CEM' de Evergreen, que es el proveedor de tonelaje en el servicio.

El 'NEU6 / CEM' gira en once semanas y suele contar con una flota de once buques del tipo MGX-23 de 20.000 TEUs de la "clase G" de Evergreen.

Sin embargo, la congestión portuaria, los retrasos de los buques y el accidente del "Ever Given" en el Canal de Suez han llevado al Evergreen a inyectar tonelaje adicional en la flota del servicio, que ahora está formada por los once buques de la clase G, dos de la clase T de 14.000 TEU y el nuevo "Ever Ace".

Por MundoMarítimo