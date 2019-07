Matthew Freeman director comercial de VesselsValue plantea que lo primordial para entender las perspectivas de crecimiento para el segundo semestre de 2019 se debe comenzar por considerar el crecimiento neto de la flota en los últimos 12 meses.

En ese periodo, de acuerdo a los datos que la consultora compartió en exclusiva con MundoMarítimo, los tres sectores que han experimentado el mayor crecimiento son: portacontenedores ULCV (13,5- 23 k TEUs) con un 31% de crecimiento; luego se ubican los buques tanque de GNL (metaneros) de gran tamaño con un 16%, misma cifra que presenta el segmento de graneleros Ultramax, seguidos por los portacontenedores New Panamax (10-13k TEUs) con un 15% de incremento.

Auge de la flota GNL

Para Freeman quizá el principal aspecto de la evolución de la flota entre 2018/2019 haya sido el crecimiento del sector del GNL, que se espera continúe a lo largo de 2019.

“La paciencia ha sido clave a medida que la actividad por tonelada-milla y el número total de buques a flote ha ido aumentando lentamente en los últimos seis años”, apunta Freeman quien explica que los avances en infraestructura y los mercados en desarrollo han seguido estando a la vanguardia en el mencionado sector.

De hecho, agrega, los datos comerciales de VesselsValue muestran que 60 países han importado cargas de GNL en el último trimestre, 14 de los cuales lo han realizado por primera vez.

En este mismo ámbito, explica que el Reino Unido y Europa han surgido como grandes partidarios del comercio de GNL, en un intento de utilizar soluciones energéticas alternativas, más baratas y limpias que el petróleo en el Mar del Norte.

En otros puntos del globo, Total y ENI han invertido en infraestructura en Nigeria, desde donde en 2018, se exportaron 22 millones de toneladas de GNL y se prevé que el registro se amplíe a 30 millones de toneladas en 2019. Además, ha habido noticias positivas desde Medio Oriente con el reciente anuncio de Arabia Saudita, país que importaría GNL estadounidense a través de una empresa conjunta entre Saudi Aramco y Sempra Energy. Estados Unidos por su parte sigue exportando una cantidad considerable de gas de esquisto, mientras que Australia, continúa aumentando sus exportaciones debido a la gran cantidad de recursos naturales que dispone.

Todo lo anterior, de acuerdo a Freeman, implica un número récord de grandes órdenes de buques metaneros en 2019, las que han sido lideradas por griegos y japoneses. NYK, MOL, Maran, Minerva y Dynagas han sido los beneficiarios con 17 buques contratados desde enero de este año por un total de más de US$3.000 millones. Este año se prevé la entrega de 48 buques, por un total de más de 6,77 millones de CBM. Sin embargo, parece que la demanda sigue superando a la oferta.

Portacontenedores: órdenes vs desguace

En términos de crecimiento neto de la flota, los datos de VesselsValue sugieren que el sector de los grandes portacontenedores ha experimentado el mayor crecimiento general. “Podríamos argumentar que el número récord de órdenes observadas en los últimos años podría ralentizarse a medida que los actores de la industria intentan consolidarse”, proyecta Freeman.

Un ejemplo prominente de consolidación y colaboración en ese sentido -plantea- es THE Alliance, integrada por Hapag Lloyd, ONE y Yang Ming. “Contar con esta flota de grandes ULCVs permite a THE Alliance buscar nuevas oportunidades en la ruta entre el Lejano Oriente y el Norte de Europa, siempre que se requiera una demanda adicional. Esto les permite concentrarse en la ejecución de sus operaciones sin tener que preocuparse por tener que realizar nuevas órdenes adicionales”, apunta.

Sin embargo, la capacidad adicional conlleva un riesgo asociado, ya que, el contexto de la Guerra Comercial entre los EE.UU. y China, ha vuelto a las líneas navieras pesimistas respecto al crecimiento de la demanda en el futuro, y llenar los gigantescos ULCVs planteará un desafío mientras continúe este conflicto.

Las órdenes de nuevas construcciones, en cuanto a capacidad, ya han disminuido un 54% en el último año, de 545.000 TEUs en el primer semestre de 2018 a 252.000 TEUs en el primer semestre de 2019. Con la ya pronta vigencia de IMO 2020, muchos armadores están enviando sus buques a los astilleros para la instalación de depuradores en lugar de enviarlos al desguace, lo que aumenta la presión a la baja sobre las tarifas de flete de carga contenerizada.

VesselsValue

De acuerdo a Freeman, los algoritmos de valoración automatizados de VesselsValue, permiten dimensionar y valorar la flota mundial diariamente. “Este enfoque único, basado en datos, nos permite identificar los mercados en alza y asiste a armadores, bancos, entidades financieras y a los gobiernos en sus gestiones diarias.

Además, Freeman indica que VesselsValue “cuenta con una plataforma cartográfica propia que nos permite monitorear la flota mundial diariamente. Estos datos comerciales agregados pueden utilizarse para controlar la demanda de toneladas-milla y pueden desglosarse a nivel regional, nacional, portuario o de terminal”.

Por MundoMarítimo