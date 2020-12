Este año a causa de la pandemia, la aplicación de la normativa IMO 2020 pasó a un lugar secundario en los debates, mientras que los análisis que se desarrollaron en esta materia giraron, más bien, en torno al mayor o menor impacto económico de la medida en las arcas de las navieras y en el temor en cuanto a los posibles problemas de distribución de búnker. Pero más allá de estas legítimas preocupaciones de la industria poco o nada se habló acerca del impacto medioambiental de la norma, propósito para el cual fue precisamente impulsada, recuerda Alexis Xavier Rodríguez, especialista en Protección Ambiental del Canal de Panamá, quien conversó con MundoMarítimo sobre este tema y los pasos adelante que dio la OMI durante la reciente reunión del MEPC 75 desde la perspectiva de la vía interoceánica.

"El origen, impacto y beneficio de la normativa es de carácter ambiental. No es una medida económica, no es una medida comercial como se quiso interpretar en algún momento. Su origen está en el Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Medio Marino MARPOL 73/78 y específicamente de su Anexo VI, capítulo III", recalca el especialista, quien además sostiene que la Norma IMO 2020 no es algo nuevo, sino que responde a un esfuerzo progresivo por reducir el contenido de azufre a nivel mundial y que venía a equiparar el porcentaje de azufre al reglamentado por las Áreas Especiales de Control de Emisiones (ECAs) que tenían un porcentaje de azufre menor permitido en el combustible.

Para Rodríguez, el efecto positivo de IMO 2020 desde la perspectiva medioambiental es "grandísimo" porque está destinada a controlar las emisiones de azufre proveniente de los combustibles fósiles. Explica que, con la normativa, la reducción de este contaminante es significativa, "lo que ayuda a que haya una menor cantidad de lluvia ácida, daños en los pulmones de las personas y contaminación en las ciudades (puerto)". Añade que para el Canal de Panamá fue una transición interesante porque la vía interoceánica ya poseía una norma que obligaba a las naves a utilizar combustible destilado (específicamente Diesel), cuya composición es baja en azufre. "Por ende cuando entró en vigor esta normativa ya teníamos experiencia en materia de cálculos ambientales", sostiene.

Detalla que IMO 2020 tuvo dos etapas de aplicación. La primera, a partir del 1° de enero que fue la obligatoriedad del uso de combustibles conformes o el uso del scrubber, y una segunda, a partir del 1 de marzo, en la que se prohibía cargar combustible no conforme, con la excepción de tanqueros y naves con depuradores. Esta última etapa es la que el especialista considera como la más "intensa" y en la que el Canal debió llevar a cabo una sistematización de procesos que incluyó una declaración de combustible- para velar por el cumplimiento-, la que vino a sumarse a las habituales declaraciones en cuanto a carga, tripulación y sanidad.

Comenta que como parte de este proceso se exige el Bunker Delivery Note (BDN) que permite determinar si el combustible puede ser utilizado en el paso del Canal, lo que ayudó a avanzar en el proceso de sistematización, hasta que fue creada la Calculadora de Combustible, "herramienta que permitió que los clientes pudiesen pre evaluar si los combustibles que transportaban cumplían o no con la regulación". Rodríguez relata que gracias a este método pueden descubrir casos de porte de combustible no reglamentado, los que prontamente son reportados a la autoridad marítima.

MEPC 75

En cuanto a los avances los grados en la última reunión impulsada por la OMI del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 75) en el que se exige que los buques combinen un enfoque técnico y otro operacional para reducir la intensidad de carbono, Rodríguez reitera el carácter progresivo de la normativa. "En 2018 se aprueba la Estrategia de Reducción de Emisión de la OMI a corto, mediano y largo plazo se establecieron objetivos específicos. Las medidas a corto plazo deben ser establecidas antes del 2023, año en que se actualiza la estrategia", comenta.

Respecto a las medidas relacionadas al Índice de Diseño de Eficiencia Energética EEDI para los buques de nueva construcción, el nuevo Índice de Eficiencia Energética de Buques Existentes EEXI y el Indicador Intensidad de Carbono (CII), explicó que estas regulaciones se vienen desarrollando desde 2013. "Medidas técnicas y operacionales ya existen; el tema es cómo se cuantifican y cómo se toman en cuenta, porque esto ya se aprobó en el 2013, es como comenzar a hacerle un poquito de tunning a estas medidas", explica.

Con más de diez años participando en las conferencias de la OMI, Alexis Xavier Rodríguez, tiene una perspectiva clara acerca de cómo las navieras- el corazón de la industria y, por lo tanto, el centro de las medidas de descontaminación- han ido haciendo partícipes y asimilando este proceso normativo. "Las navieras han tenido una posición importante en este aspecto porque son medidas que no implementan por los estados per se, las implementan las navieras que están bastante involucradas porque cualquier medida operacional o de eficiencia las impacta directamente".

Detalla que también han incido en esta actitud de colaboración algunas medidas que se han implementado a nivel regional, cosa que no conviene a las navieras por el carácter global de la industria, entonces la adopción de medidas diferentes en dos regiones distintas, obligaría a las naviera a adaptarse a ambas, lo que claramente no resulta conveniente. "Las navieras se han reunido con muchos países promoviendo estas medidas (de la OMI) porque cuando a nivel mundial se dice que el transporte marítimo no avanza, se acusa a las navieras, a los puertos; en suma, a los actores, pero no a los Estados", sostiene.

Finalmente, explica que el Canal, al formar parte de la delegación de Panamá en la OMI, trabaja interinstitucionalmente con todos los actores relacionados con materia marítima, también en lo referido a la Convención Marco de Cambio Climático y en materia de emisiones marítimas o bunker fuels. "Por ello, nuestra posición ante organismos como este es siempre consensuada de parte de los actores y como país. En el Canal de Panamá somos muy respetuosos del consenso y de promover buenas prácticas y de promover todas las actividades de desarrollo que se generan en materia medioambiental y que puedan ser tomadas como contribuciones al control de emisiones por parte del transporte marítimo internacional".

