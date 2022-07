Los casos de abandono de tripulaciones aumentaron un 138% el año pasado; los responsables del sector advierten que 2022 va camino de superar el récord de 95 casos registrados en todo el mundo en 2021, informó Lloyd's List.

El capitán Mushtaq Ahmed Kapade está a bordo del buque de carga general “Sai Arambh” (OMI: 9115456), de 28 años, en el puerto de Colombo desde octubre de 2019. No se le ha pagado, no ha podido acceder a alimentos frescos y agua potable con regularidad y no ha podido salir. Junto con los cinco tripulantes restantes atrapados a bordo, el capitán Kapde está a la espera de un fallo legal del Tribunal Superior de Sri Lanka que podría forzar una subasta pública del buque y poner fin a su espera de 32 meses de justicia.

Junto con más de 3.500 marinos de todo el mundo, han quedado a la deriva, sin poder volver a casa y las perspectivas de que su calvario termine pronto son escasas. Algunos de los 247 buques que permanecen abandonados en múltiples lugares del mundo tienen sus casos abiertos con las autoridades nacionales e internacionales desde hace más de una década.

En lo que va de año, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte y la Organización Internacional del Trabajo han registrado 49 nuevos casos de abandono de tripulaciones por parte de los operadores sin remuneración. Sin embargo, se sabe que el problema es la falta de denuncias y es probable que la cifra real sea mucho mayor.

Por ejemplo, en 2022, la ITF ha denunciado el abandono de un total de 787 marinos, con 49 casos abiertos en su base de datos. Como el capitán Kapde y su tripulación, muchos de ellos son indios.

En una repetición de las estadísticas del año pasado, Panamá ya destaca como la bandera con el mayor número de abandonos, acumulando un total de 16 casos en lo que va de año. La bandera registró 29 el año pasado. En cuanto a la ubicación, Emiratos Árabes Unidos es el lugar donde más se abandona un buque, con 11 casos registrados desde enero, que han afectado a 157 marinos.

Detalles del caso del buque “Sai Arambh”

El caso del buque “Sai Arambh” es una historia preocupantemente familiar para aquellos abogados y asociaciones del sector que intentan buscar soluciones para los marinos atrapados en medio del creciente número de bajas económicas. El capitán Kapde se incorporó al buque en septiembre de 2018, pero en octubre de 2019 los problemas de motor obligaron al envejecido buque a acudir a Colombo para ser reparado.

Mientras que los copropietarios, el capitán Prafula Ranjan y el capitán Dhanu, que operan bajo el nombre de la empresa SPS Marine Ocean Continental Shipping, invirtieron aproximadamente US$300.000 en las reparaciones, la tripulación no cobró.

El capitán Ranjan declaró que las reparaciones habían agotado todas sus reservas financieras, por lo que no podía pagar a la tripulación. Había ordenado a la tripulación que saliera a navegar, asegurándoles que cobrarían una vez terminada la travesía, pero la tripulación se negó y acabó embargando el buque.

A esto le siguió una serie de desafíos legales y acusaciones controvertidas por ambas partes que se detallan en una extensa documentación legal, vista por Lloyd's List, pero que aún no ha sido resuelta por el Tribunal Superior de Sri Lanka.

De los 19 tripulantes originales, sólo seis, incluido el capitán Kapde, permanecen a bordo, esperando que se les pague y se les permita volver a casa. Los 32 meses transcurridos han dejado el buque en un estado de deterioro.

Incluso, el 29 de marzo, uno de los miembros de la tripulación descendió por la escalera de la pasarela, muy corroída, para ir a tierra, pero resbaló, cayó al puerto y murió.

En tanto, el copropietario del buque, el capitán Ranjan, niega la acusación de haber abandonado el buque o la tripulación, de hecho, culpa a la tripulación y al capitán Kapde de negarse a zarpar y justifica el impago de los salarios explicando que ha perdido sus ahorros y su casa a causa de los litigios. Aunque admite el impago de los salarios del viaje original, los 32 meses que la tripulación lleva a bordo es un asunto que les compete a ellos y a los tribunales, dijo.

"¿Por qué debería pagarles? No han trabajado y les he dicho que se vayan. No deberían estar a bordo de ese buque: lo tratan como si fuera su propio hotel", dijo el capitán Ranjan desde la India, donde espera la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Sri Lanka.

