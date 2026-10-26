La administración de Estados Unidos anunció una serie de medidas destinadas a flexibilizar las sanciones vinculadas al comercio energético ruso, incluida una autorización temporal para importar diésel de ese origen. Sin embargo, la disponibilidad del combustible y las restricciones que continúan vigentes para el transporte marítimo podrían limitar sus efectos sobre el mercado internacional, apunto el más reciente Tanker Market Report de Gibson.

En los primeros días de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) emitió la Licencia General 135, que autoriza la venta, entrega e importación de diésel de origen ruso a territorio estadounidense hasta el 7 de abril de 2027.

Posteriormente, el 16 de octubre, el presidente Donald Trump suspendió la aplicación de las principales medidas contempladas en la denominada Ley Graham de Sanciones contra Rusia e Irán, firmada el 18 de septiembre. Esta legislación establece aranceles de hasta 500% sobre productos rusos y de hasta 100% para grandes compradores de petróleo y gas de ese país.

No obstante, la suspensión de estos aranceles no tendría efectos directos sobre los volúmenes comercializados, dado que las medidas todavía no habían entrado en vigor. A estas decisiones se suma la posibilidad de flexibilizar las sanciones contra tanqueros de la “flota en la sombra”, una alternativa que Washington también estaría evaluando y que podría facilitar la incorporación de algunas naves a determinadas operaciones, especialmente en el Estrecho de Ormuz.

Exportaciones rusas de diésel siguen restringidas

Uno de los principales obstáculos para aumentar los embarques corresponde a la menor disponibilidad de diésel en Rusia, debido a los ataques con drones ucranianos contra instalaciones de refinación.

“La reducción de la producción llevó a Moscú a prohibir las exportaciones de diésel en julio. Como resultado, los embarques marítimos desde terminales occidentales rusos disminuyeron a un promedio de 510.000 toneladas mensuales durante el tercer trimestre, frente a los 3,27 millones de toneladas mensuales registrados durante el año anterior”, apunta Gibson.

Tras el acercamiento con Estados Unidos, el Gobierno ruso comenzó a levantar las restricciones y autorizó la liberación inmediata de 500.000 toneladas para exportación a distintos mercados. Asimismo, las autoridades rusas manifestaron su disposición a suministrar 300.000 toneladas a Estados Unidos durante octubre, seguidas de 500.000 toneladas en noviembre y un millón de toneladas en diciembre.

Según los antecedentes del mercado, tres tanqueros MR habríuan emprendido rumbo hacia puertos estadounidenses con cargamentos de diésel. Sin embargo, los datos comerciales preliminares muestran que las exportaciones rusas de octubre apenas superaban los volúmenes observados entre julio y septiembre.

La recuperación de los embarques también enfrenta la continuidad de los ataques a refinerías. Entre los incidentes recientes figuran un ataque a la instalación de Riazán el 15 de octubre y otro reportado el 18 de octubre contra una refinería de la zona de San Petersburgo.

Persisten limitaciones para tanqueros y aseguradoras

La licencia estadounidense no elimina todas las restricciones relacionadas con el transporte de productos petroleros rusos.

De acuerdo con el análisis, “la autorización no comprende a los buques sancionados ni determinados servicios marítimos, incluido el abastecimiento de combustible. Tampoco modifica el mecanismo de precio máximo aplicable al petróleo y sus derivados de origen ruso”. En paralelo, las disposiciones de la Unión Europea y Reino Unido permanecen vigentes. Estas restringen la comercialización, intermediación y transporte de diésel ruso cuando las operaciones no cumplen con el precio máximo establecido.

Asimismo, bancos y aseguradoras de esas jurisdicciones no pueden financiar ni cubrir cargamentos que superen dicho límite, lo que restringe la participación de operadores marítimos convencionales.

La licencia también podría enfrentar cuestionamientos jurídicos en Estados Unidos, debido a las condiciones establecidas para levantar la prohibición de importar petróleo ruso adoptada en 2022.

Por MundoMaritimo