Estados Unidos buscará acuerdos con ocho naciones aliadas como parte de un renovado esfuerzo para fortalecer las cadenas de suministro de chips de computación y minerales críticos necesarios para la tecnología de inteligencia artificial (IA), reporta Bloomberg.
La iniciativa —que da continuidad a esfuerzos iniciados en la primera administración Trump— surge en un contexto en que Estados Unidos procura reducir su dependencia de China. Comenzará con una reunión en la Casa Blanca el 12 de diciembre entre EE.UU. y sus contrapartes de Japón, Corea del Sur, Singapur, Países Bajos, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Australia, señaló en una entrevista Jacob Helberg, subsecretario de Estado para asuntos económicos.
Helberg, explicó que la cumbre se centrará en alcanzar acuerdos en áreas como energía, minerales críticos, manufactura avanzada de semiconductores, infraestructura para IA y logística del transporte. El funcionario señaló que los países fueron seleccionados por razones que van desde albergar compañías clave de semiconductores hasta disponer de recursos relevantes de minerales críticos.
“Está claro que, actualmente, en IA se trata de una carrera de dos caballos: Estados Unidos y China”, dijo Helberg. “Queremos una relación positiva y estable con China, pero también estamos listos para competir, y queremos asegurarnos de que nuestras empresas puedan seguir desarrollando tecnologías transformadoras sin estar sujetas a dependencias coercitivas”.
La iniciativa de Helberg se apoya en años de esfuerzos previos para asegurar cadenas de suministro de minerales críticos y disminuir la dependencia occidental de China. Durante la primera administración Trump, el Departamento de Estado lanzó la Iniciativa de Gobernanza de Recursos Energéticos de Estados Unidos, destinada a garantizar el suministro de minerales como litio y cobalto. La administración Biden, por su parte, creó la Alianza para la Seguridad de los Minerales, orientada a canalizar inversión extranjera y experiencia occidental hacia el sector minero de economías en desarrollo.
Aun así, Estados Unidos y otras naciones no han logrado romper el dominio de China sobre el suministro de tierras raras. China concentra más del 90% de la capacidad global de refinación de tierras raras y de imanes permanentes, frente al 4% de Malasia, el segundo país a nivel mundial, según la Agencia Internacional de Energía.
China anunció controles más estrictos a las exportaciones de tierras raras a comienzos de octubre, aunque accedió a suspenderlos durante un año tras una reunión entre Donald Trump y el presidente Xi Jinping.
Según Helberg el nuevo enfoque pone mayor énfasis en los países productores. Si bien el programa de la primera administración Trump se centró en minerales críticos, se desarrolló antes del auge público de plataformas de IA como ChatGPT; el nuevo plan considera todas las capas tecnológicas involucradas en la IA, no solo una, afirmó.
“Los países que participan entienden el impacto transformador de la IA, tanto en el tamaño de la economía de un país como en la fortaleza de su capacidad militar”, señaló. “Quieren ser parte del auge de la IA”, indicó.
