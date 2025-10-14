La Organización Marítima Internacional (OMI) se reunirá entre el 14 y el 17 de octubre para decidir si adopta un mecanismo de precios sobre las emisiones de carbono del transporte marítimo. La medida, impulsada por una coalición encabezada por la Unión Europea, Reino Unido, China y Japón, busca reducir de manera progresiva la huella de carbono de la industria que moviliza cerca del 90% del comercio mundial.
Washington, sin embargo, ha dejado claro su rechazo frontal. “Estados Unidos se moverá para imponer sanciones contra las naciones que patrocinen esta exportación neocolonial europea de regulaciones climáticas globales”, advirtieron el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Energía Chris Wright y el secretario de Transporte Sean Duffy en una declaración conjunta el 11 de octubre.
La iniciativa—acordada de forma preliminar en abril tras el retiro de EE. UU. de las negociaciones— contempla cobrar a los buques de más de 5.000 toneladas que excedan determinados umbrales de emisiones, mientras que los que consuman combustibles más limpios recibirán créditos compensatorios. Las multas se canalizarán a través de un Fondo de Cero Emisiones Netas, administrado por la Secretaría de la OMI, aunque todavía no se ha definido cómo se distribuirán los ingresos.
Según estimaciones del University College London, el esquema podría recaudar entre 11.000 y 12.000 millones de dólares anuales en los primeros años de aplicación (2028-2030), ya que la mayoría de los buques optaría inicialmente por pagar la penalidad en lugar de adaptar sus operaciones.
Europa vs. Estados Unidos
El gobierno estadounidense considera que el plan equivale a un “impuesto global al carbono” que podría aumentar los costos del transporte marítimo en un 10%. En respuesta, ha amenazado con imponer aranceles portuarios, restricciones de visado y sanciones a funcionarios de los países que apoyen la medida.
Desde Bruselas, en cambio, la postura es diametralmente opuesta. “La Unión Europea considera el marco de cero emisiones netas como un hito significativo y pide su adopción”, afirmó la Comisión Europea en un comunicado del 12 de octubre.
Para la UE y sus aliados, el sistema propuesto constituye un paso decisivo hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos del Acuerdo de París y una señal política a una industria que en 2024 fue responsable del 1,4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), según Clarkson Research Services.
El marco técnico de la OMI prevé una reducción gradual de los GEI emitidos por los buques en relación con la energía que utilizan, con la meta de alcanzar la neutralidad de carbono hacia mediados de siglo. Si se aprueba, sería la primera vez que se establece un precio global para las emisiones marítimas, y ofrecería un incentivo económico para la transición hacia combustibles como el amoníaco verde, el metanol o el hidrógeno.
De ser aprobada, la medida comenzaría a regir formalmente en 2027, pero los pagos obligatorios se implementarían a partir de 2029, para dar tiempo a las líneas navieras a ajustar sus flotas.
El debate se da además en un contexto de creciente fricción comercial entre Washington y Bruselas. Ambas partes negocian actualmente los próximos pasos del acuerdo que impuso un arancel del 15% a la mayoría de los bienes europeos exportados a Estados Unidos.
Mientras tanto, el enfrentamiento por el control normativo del transporte marítimo refleja una disputa más amplia por el liderazgo climático global. La OMI, basada en Londres, deberá decidir esta semana si logra imponer una regulación histórica o si sucumbe a la presión de Estados Unidos.
Por MundoMaritimo
47 gobiernos y la Cámara Marítima Internacional (ICS) proponen mecanismo para fijación de precios a las emisiones
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.