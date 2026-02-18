La Administración del presidente Donald Trump presentó un nuevo “Maritime Action Plan” que contempla la reactivación de gravámenes portuarios aplicables a importaciones movilizadas en buques construidos en el extranjero, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la industria naval estadounidense, reportó Alphaliner.
El plan incluye la creación de un gravamen universal sobre cargas ingresadas a Estados Unidos a bordo de naves no construidas en el país. Dado que la mayor parte de la flota mundial de portacontenedores fue fabricada fuera de territorio estadounidense, la medida alcanzaría a casi la totalidad del sector, con excepción de los pocos buques construidos en Estados Unidos que actualmente se encuentran en operación.
El monto específico del arancel aún no ha sido definido. El documento presenta dos escenarios de referencia: un cargo de US$0,01 por kilogramo de carga, que podría generar US$66.000 millones en un período de diez años, y otro de US$0,25 por kilogramo, con una recaudación estimada de US$1,5 billones en el mismo plazo. Según estimaciones citadas, el impacto para cada servicio regular hacia Estados Unidos podría oscilar desde varios cientos de miles de dólares hasta varios millones, dependiendo del nivel aplicado.
El nivel más alto superaría los gravámenes establecidos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en octubre pasado contra propietarios y usuarios de buques construidos en China, los cuales fueron suspendidos al mes siguiente.
El plan también contempla la aplicación de un impuesto terrestre con el objetivo de evitar el desvío de carga hacia puertos en Canadá o México como alternativa para eludir el nuevo esquema tarifario.
La publicación del “America’s Maritime Action Plan” se produce tras una orden ejecutiva firmada por el presidente en abril de 2025 que instruyó la elaboración de un programa marítimo nacional. El documento se estructura en cuatro ejes: reconstrucción de la capacidad de construcción naval en Estados Unidos; ampliación de programas de formación y capacitación de personal marítimo; fortalecimiento del comercio y las adquisiciones federales para aumentar la demanda de buques construidos y abanderados en el país; y medidas orientadas a la seguridad nacional y económica.
Dentro del segundo eje se propone incrementar el porcentaje de carga gubernamental que debe movilizarse en buques con bandera estadounidense, actualmente fijado en 50%. Asimismo, se plantea la creación de un nuevo requisito denominado US Maritime Preference Requirement (USMPR), que establecería que economías exportadoras de gran tamaño aumenten progresivamente la proporción de carga contenerizada destinada a Estados Unidos movilizada en buques estadounidenses que cumplan determinados criterios.
El plan también prevé financiamiento para la construcción y operación de una Flota Comercial Estratégica (SCF) compuesta por buques construidos y abanderados en Estados Unidos que operen en el comercio internacional, así como iniciativas vinculadas al desarrollo del comercio en el Ártico.
No obstante, el documento no establece fechas de implementación y señala que las medidas requerirán aprobación legislativa previa para su entrada en vigor.
Por MundoMaritimo
