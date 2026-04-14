El presidente Donald Trump ordenó el inicio de un bloqueo marítimo dirigido a buques que entren o salgan de puertos iraníes, tras el fracaso de las negociaciones sostenidas durante el fin de semana entre Washington y Teherán. La medida, ejecutada por la Marina de Estados Unidos, comenzó a implementarse el lunes 13 de abril y fue posteriormente acotada por el Comando Central, que precisó que se aplicará exclusivamente a naves con origen o destino en Irán, incluyendo todos sus terminales en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán, sin restringir formalmente la navegación hacia puertos de otros países a través del Estrecho de Ormuz.

El despliegue, que intenta revertir la decisión de Teherán de cobrar peaje a los buques que crucen la vía, representa un punto de inflexión en la seguridad marítima regional, al introducir un control directo sobre el tránsito marítimo vinculado a Irán. Si bien Washington subrayó que no busca interrumpir completamente el tránsito por el estrecho, el anuncio ha elevado significativamente la percepción de riesgo para armadores, operadores y aseguradoras.

Presión sobre el petróleo

El impacto en el mercado petrolero fue inmediato. La interrupción de los flujos iraníes podría retirar del circuito global cerca de dos millones de barriles diarios, una cifra relevante considerando el ajustado equilibrio entre oferta y demanda. En marzo, Irán exportó aproximadamente 1,84 millones de barriles diarios, mientras que en lo que va de abril sus embarques alcanzaban cerca de 1,71 millones, en línea con su promedio anual reciente.

Este volumen tiene como principal destino Asia, particularmente China, el mayor importador mundial de crudo, y más recientemente India, que había retomado compras tras flexibilizaciones en el régimen de sanciones. La eventual salida de estos barriles del mercado incrementa la presión sobre los precios y refuerza la volatilidad en el sector energético.

A ello se suma un factor adicional: el elevado nivel de almacenamiento flotante. Antes del recrudecimiento del conflicto, Irán había incrementado su producción, lo que derivó en un volumen cercano a los 180 millones de barriles almacenados en buques a inicios de mes. Este crudo, que permanece en el mar, representa tanto un colchón de oferta como un foco de incertidumbre sobre su eventual destino en medio de las restricciones.

Tráfico bajo tensión

El transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz refleja de forma directa este escenario. Tras el anuncio del bloqueo, se observó una desaceleración en los movimientos de tanqueros, con múltiples naves optando por evitar la zona o modificar sus rutas. Algunos buques que intentaban ingresar al Golfo revirtieron su curso y quedaron a la espera en áreas cercanas, mientras otros permanecen fondeados ante la falta de certezas operativas.

Si bien en los días previos se habían registrado algunos cruces puntuales el flujo general sigue siendo limitado. De acuerdo con datos de monitoreo marítimo, cientos de buques permanecen dentro del Golfo con grandes volúmenes de crudo y productos refinados a bordo, evidenciando un sistema logístico en pausa.

Advertencia de Teherán

La reacción de Irán no se hizo esperar. Las Fuerzas Armadas calificaron el bloqueo como un “acto de piratería” y advirtieron que cualquier amenaza a sus puertos tendrá consecuencias a escala regional. “Ningún puerto en el Golfo Pérsico ni en el Mar de Omán será seguro”, señalaron, marcando una postura de disuasión frente a la medida estadounidense.

En la misma línea, la Guardia Revolucionaria indicó que cualquier buque militar que se acerque al Estrecho de Ormuz será considerado una violación del alto el fuego, anticipando una respuesta “severa y decisiva”. Autoridades iraníes también afirmaron que no permitirán el tránsito de buques estadounidenses en la zona y que sus fuerzas protegerán las aguas territoriales del país.

Por MundoMaritimo