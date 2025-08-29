El Presidente de EE. UU. Donald Trump firmó en junio una orden ejecutiva que exige que todos los conductores de camiones que crucen la frontera desde México dominen el inglés. Oficialmente, la medida responde a criterios de seguridad, pero en la práctica, analistas advierten que podría frenar el flujo comercial entre ambos países. Aunque todavía el requisito no es exigido, empresarios mexicanos del transporte terrestre ya ofrecen cursos de inglés a sus operadores, integrando este módulo en sus programas de profesionalización, reporta Info-Transportes.
La medida se sustenta en el Código Federal de Regulaciones (49 CFR 391.11(b)(2)), pero su aplicación inmediata ha generado inquietud. El Departamento de Transporte (DOT) de EE. UU. advirtió, en comunicados enviados al sector, que cualquier conductor que no demuestre un nivel “suficiente” de inglés será retirado del servicio. Estados como California, Washington y Nuevo México podrían perder más de US$50 millones en fondos federales si no cumplen la norma en 30 días.
Al respecto, Leonardo Gómez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), que agrupa a las más grandes flotas comerciales e industriales mexicanas, expresó que "lo fundamental es que no sea una represalia ni un freno a las operaciones entre México y EE. UU.", durante el 9º Congreso de Seguridad Vial celebrado en Querétaro..
Por otra parte, en EE. UU., la Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores (OOIDA) respalda la medida emitida por el gobierno de EE. UU. Su presidente, Todd Spencer, afirma que leer señales, entender instrucciones de emergencia y comunicarse con autoridades son habilidades esenciales para la seguridad vial.
¿Puentes o barreras para México?
Sin embargo, analistas de comercio internacional advierten que, sin acompañamiento institucional, el inglés puede transformarse en un filtro político disfrazado de normativa técnica. Una implementación colaborativa elevaría los estándares de seguridad y profesionalización, mientras un enfoque coercitivo generaría exclusión económica.
En un contexto de crecimiento del comercio binacional y de cadenas de suministro cada vez más integradas, la decisión de convertir un idioma en una especie de “aduana” plantea un dilema.
Por ello, en México, los empresarios se están preguntando si estas medidas son puentes o barreras al comercio. La respuesta determinará el ritmo de millones de operaciones transfronterizas en los próximos años entre ambos países, que comparten una frontera superior a los 3 mil kilómetros y el cruce constante de conductores en sus camiones por más de una decena de puertos fronterizos.
Por MundoMaritimo
