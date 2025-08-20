La disputa entre China y EE. UU. por las tierras raras ha escalado en 2025, afectando las cadenas de suministro globales y generando tensiones en sectores clave como la tecnología, la defensa y la energía renovable. China, que controla aproximadamente el 90% de la producción mundial de imanes fabricados a partir de tierras raras, ha utilizado estos minerales estratégicos como arma de negociación en la guerra comercial y ha implementado restricciones en las exportaciones de estos minerales, lo que ha generado escasez en industrias como la automotriz y la defensa. En abril de 2025, Pekín impuso requisitos de licencias de exportación para siete elementos de tierras raras, lo que ha afectado la producción de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos en varios países, incluyendo EE. UU. y Europa.
Las tierras raras son un conjunto de 17 elementos químicos esenciales para la fabricación de imanes, baterías y componentes electrónicos. Se utilizan en una variedad de aplicaciones, como motores eléctricos, generadores eólicos, teléfonos móviles, pantallas de alta resolución y en la industria aeroespacial. Su escasez y concentración geográfica han elevado su valor estratégico, ya que son fundamentales para el desarrollo de tecnologías avanzadas y la seguridad nacional.
En julio de 2025, las exportaciones chinas de productos de tierras raras aumentaron un 69% respecto al mes anterior, alcanzando 6.422 toneladas. Sin embargo, las restricciones impuestas por China han reducido significativamente los volúmenes de exportación en comparación con años anteriores. Las empresas afectadas han buscado alternativas para asegurar el suministro de estos minerales esenciales, lo que ha generado una reconfiguración en las cadenas de suministro globales.
Logística compleja y bajo amenaza
El transporte de tierras raras implica una logística compleja. Generalmente, se utilizan contenedores marítimos, debido a su costo relativamente bajo. Sin embargo, las restricciones de exportación y los controles aduaneros han generado demoras en los puertos chinos, afectando la puntualidad de las entregas. Las empresas han tenido que adaptarse a estos desafíos logísticos, buscando nuevas rutas y métodos de transporte para minimizar los impactos en la producción.
Las tensiones entre China y EE. UU han interrumpido las cadenas de suministro globales. Empresas en Estados Unidos y Europa han experimentado retrasos en la producción y han buscado alternativas para asegurar el suministro de tierras raras. Por ejemplo, el gobierno indio ha destacado que las industrias nacionales enfrentan cuellos de botella debido a las restricciones chinas y está trabajando para diversificar sus fuentes de abastecimiento. Esta situación ha llevado a una reevaluación de las dependencias en las cadenas de suministro y a la búsqueda de soluciones más resilientes.
Negociaciones EE. UU. China
En junio, tras intensas negociaciones en Londres, China y EE. UU. alcanzaron un acuerdo clave sobre el suministro de tierras raras. Según el Ministerio de Comercio chino, ambas partes confirmaron los detalles del pacto, que estipula que China revisará y aprobará las solicitudes de exportación de bienes controlados, como las tierras raras, que cumplan con las condiciones legales pertinentes. A cambio, EE. UU. se comprometió a eliminar una serie de medidas restrictivas previamente impuestas contra China. Este acuerdo representa un avance significativo en la resolución de la disputa arancelaria entre ambas naciones, especialmente en sectores estratégicos como la tecnología, la defensa y la energía renovable.
Lo que viene
Se espera que las tensiones entre China y EE. UU. continúen afectando el comercio de tierras raras. Ambos países están invirtiendo en el desarrollo de fuentes alternativas y en la mejora de sus capacidades de procesamiento. Sin embargo, dada la concentración de la producción en China, se prevé que las fluctuaciones en el suministro sigan siendo un desafío para las industrias dependientes de estos minerales. La diversificación de fuentes y la inversión en tecnologías de reciclaje y procesamiento serán clave para mitigar los riesgos asociados a esta dependencia.
En respuesta a estas tensiones, EE.UU. ha propuesto una inversión cercana a mil millones de dólares para fortalecer el desarrollo doméstico de minerales y materiales críticos esenciales para tecnologías como las baterías de vehículos eléctricos y los semiconductores. Esta iniciativa busca reducir la dependencia de fuentes extranjeras, particularmente de China, invirtiendo en minería, procesamiento y tecnologías de fabricación dentro del país.
El Departamento de Energía destinará hasta US$500 millones para avanzar en la fabricación y reciclaje de baterías, mientras que otros US$135 millones se enfocarán en fortalecer la cadena de suministro de elementos de tierras raras, centrándose en la extracción de minerales de desechos mineros. Además, se asignarán aproximadamente US$250 millones para apoyar instalaciones que puedan generar subproductos minerales, como plantas de carbón, y US$50 millones para refinar materiales como galio, germanio y carburo de silicio para el sector de semiconductores.
Por MundoMaritimo
China aplica represalias y fija aranceles del 34% a todos los productos importados desde EE. UU.
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.