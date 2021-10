El Instituto de Finanzas Internacionales es una organización internacional basada en Washington que cuenta con unos 450 miembros de 70 países. Sus miembros son principalmente bancos comerciales y de inversión, gestores de activos compañías de seguros, fondos soberanos, fondos de cobertura, bancos centrales y bancos de desarrollo. Su misión es "apoyar a la industria financiera en la gestión prudente de los riesgos; desarrollar prácticas sólidas en el sector y abogar por políticas reguladoras, financieras y económicas que redunden en el interés general de sus miembros y fomenten el desarrollo global y el crecimiento económico sostenible", detalla Alphabulk en su último reporte.

Según el IIF, la deuda mundial (tanto pública como privada) alcanzó los US$296 billones en junio de 2021. Esto se compara con los US$271 billones de junio de 2020. Expresado en porcentaje del PIB, el endeudamiento mundial se situó en el 349% del PIB mundial en junio de este año, un 13% más que el 309% registrado en junio de 2020.

Según McKinsey la deuda mundial total en relación con el PIB mundial se situaba en el 244% en 2007. Esto es especialmente notable dado que los niveles de deuda fueron identificados como uno de los principales factores que contribuyeron al casi colapso de los mercados financieros mundiales en 2008.

Pero por qué la deuda mundial, o el nivel de deuda de un país, se expresa comúnmente como un porcentaje del PIB. De acuerdo con Alphabulk comparar la deuda con el PIB en los mercados económicos es similar a expresar la deuda de una empresa como porcentaje de su facturación anual en el mundo empresarial.

Por ejemplo, Star Bulk Carriers (SBC) en un año "malo" como 2015, perdió casi US$500 millones, y en un año "bueno", 2021, obtendrá un beneficio superior a los US$300 millones. En 2015, su ratio "deuda/PIB" fue del 368%, mientras que a fines de 2021 se situará probablemente en torno al 172%.

Pero estos datos, desde el punto de vista de la liquidación de una empresa, no da cuenta ni de los activos ni de su nivel de endeudamiento. Y desde el punto de vista de "empresa en funcionamiento", no dice si puede pagar parte o la totalidad de sus obligaciones de reembolso de capital e intereses.

Ahora bien, el mundo tiene un ratio de deuda del 349% sobre su PIB, pero ¿y qué? ¿Por qué se utiliza este ratio?

Este factor tiene su origen en una serie de estudios de organizaciones internacionales. Hace muchos años, los economistas del FMI llegaron a la idea de que si la deuda superaba un determinado nivel en relación con el PIB de un país se desataría el infierno. "Sin embargo, un simple vistazo a los datos utilizados para hacer esta afirmación muestra que la relación entre la relación deuda/PIB y la inestabilidad macroeconómica es, en el mejor de los casos, débil, y en el peor, simplemente espuria. y, en el peor de los casos, es falsa", afirman desde Alphabulk.

Así pues, la relación entre la deuda y el PIB no es muy útil, pero al menos se ha llevado a cabo alguna investigación real durante el debate al respecto.

Lo anterior contrasta con los llamados criterios de convergencia del 3% de la UE: el tratado de Maastricht consagró un ratio máximo de deuda pública sobre el PIB del 60% y un déficit público máximo del 3% del PIB.

¿Es sostenible el actual nivel de deuda mundial?

Al analizar esta pregunta, desde un enfoque académico y desde el punto de vista de la liquidación, "podría decirse que sí", sostiene Alphabulk.

Según Forbes, el valor de todos los activos a nivel mundial asciende actualmente a unos US$431 billones, muy por encima de los US$296 billones. Si el mundo fuera una empresa que liquidara todos sus activos, esto daría un rendimiento considerablemente mayor que su deuda.

Pero, por supuesto, esto no sucederá, ya que el mundo es una "empresa en marcha" y no una compañía que pueda ser liquidada.

Ahora, ¿puede el mundo pagar su deuda? Un buen indicador al respecto es el "superávit presupuestario primario". Un país con un superávit presupuestario primario es un país que recauda más en impuestos y otros ingresos de lo que gasta en escuelas, carreteras, hospitales, etc... dejando un superávit para el servicio de su deuda. Según un estudio reciente de la OCDE, el saldo presupuestario primario medio de todos los países de la OCDE es un déficit del 0,8%. En pocas palabras, no hay dinero para pagar la deuda.

Entonces ¿Cómo se compagina esto con el hecho de que cada año se devuelve parte de la deuda?

Pues, sencillamente, la deuda antigua se paga con más deuda nueva. Desde ese punto de vista, sí, el mundo tiene demasiada deuda. Así que será interesante ver cómo se desarrolla la situación, ya que sólo hay 5 opciones con la deuda: 1) reembolso total, 2) impago duro, 3) impago suave (a través de la inflación), 4) rescate/reprogramación de la deuda, 5) guerra.

El enfoque griego

Según Alphabulk, las opciones 1 y 2 no parecen posibles, así que quedan las tres últimas. Sin embargo, la tercera opción es claramente improbable, ya que no existe un botón de inflación que los bancos centrales puedan utilizar para fijar la inflación en, digamos, un 15% durante 5 años, lo que reduciría mecánicamente el stock de deuda en más de un 50%.

Ahora, si se excluye la guerra, queda sólo el cuarto escenario: básicamente la deuda no se pagará, pero no se calificará de impago – "la receta griega". Lo que apoya este escenario es que la deuda estructuralmente no se puede pagar en su totalidad, porque el saldo pendiente no puede disminuir estructuralmente. De hecho, el PIB y la deuda están unidos por la cadera.

Una forma de expresar el PIB es decir que es igual a la oferta monetaria multiplicada por la velocidad del dinero. En nuestro sistema de creación de dinero, la oferta monetaria es la deuda, por lo que cualquier caída en el nivel de deuda pendiente se traducirá inmediatamente en una caída proporcional del PIB, lo que aparentemente nadie quiere

"Contraintuitivo, ¿no? El mundo tiene demasiada deuda que no puede pagar, pero está destinado a adquirir más y más…".

Por MundoMarítimo