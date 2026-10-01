Easter Island Naviera avanza en los preparativos para establecer un servicio de conexión marítima entre Punta Arenas, en el extremo austral de Chile, y Stanley/Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, iniciativa que busca ampliar las alternativas logísticas para el abastecimiento del archipiélago y generar nuevas oportunidades para la movilización de carga.
El proyecto dio un nuevo paso con la realización del “Punta Arenas Business Showroom”, encuentro desarrollado los días 28 y 29 de septiembre que reunió a alrededor de 40 representantes del sector privado de las islas y entre 30 y 40 empresas chilenas. La actividad, impulsada por Falkland Islands Development Corporation (FIDC), tuvo como objetivo establecer relaciones entre proveedores y compradores y contribuir a consolidar una base de carga para la futura operación marítima.
“El restablecimiento de una ruta entre Punta Arenas y Stanley fue considerado una oportunidad comercial y un área lógica de expansión empresarial por Easter Island Naviera”, explicó Louise Ellis, directora gerente adjunta de FIDC.
La ejecutiva agregó que la naviera “ha trabajado para vincularse con empresas de las Islas Falkland y Punta Arenas con el objetivo de lanzar su nueva iniciativa”, mientras FIDC ha facilitado los contactos con el sector privado y proporcionado información regulatoria para apoyar el desarrollo del proyecto.
Operación marítima
La conexión será atendida por el “Danstar”, buque de carga general abanderado en Chile (en la imagen) operado por Easter Island Naviera. De acuerdo con los antecedentes disponibles, la nave tiene aproximadamente 72 metros de eslora y capacidad para movilizar contenedores y carga fraccionada.
El itinerario considera la navegación desde Punta Arenas a través del Estrecho de Magallanes, descartándose una ruta por el paso Drake. Las informaciones más recientes sitúan la primera navegación a más tardar durante los primeros días de diciembre de 2026, aunque FIDC había señalado previamente que el itinerario inaugural estaba previsto tentativamente para mediados de noviembre. La frecuencia definitiva del servicio y los volúmenes que serán movilizados aún deben ser determinados.
La iniciativa contempla una matriz diversificada de carga. FIDC identifica entre los productos con potencial para ser embarcados desde Punta Arenas frutas y hortalizas frescas, productos lácteos, madera y materiales de construcción, alimento para animales, ganado, maquinaria pesada, repuestos para vehículos y otros suministros.
Sam Cockwell, gerente de Proyectos Estratégicos de FIDC, destacó entonces que “existe claramente interés desde Chile por restablecer una conexión marítima comercial con las Islas Falkland”, mientras Zachary Franklin, director gerente de la entidad, sostuvo que las gestiones realizadas permitieron convertir la propuesta desde “simplemente una buena idea” en una “oportunidad legítima”.
Complemento logístico
La conexión no constituye un corredor completamente nuevo. Según FIDC, una ruta marítima entre ambos puntos operó durante décadas, pero dejó de ser económicamente viable a comienzos de los años 2000.
El servicio proyectado está concebido como complemento de la actual conexión marítima mensual que abastece al archipiélago desde Uruguay y no como su reemplazo. Para FIDC, disponer de una alternativa adicional desde Punta Arenas permitiría fortalecer la resiliencia de sus cadenas de abastecimiento y ampliar las opciones para importaciones y exportaciones.
Easter Island Naviera cuenta con experiencia en logística insular y actualmente desarrolla servicios de transporte marítimo entre Chile continental y Rapa Nui.
La iniciativa se desarrolla en el contexto de la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido sobre las islas. Chile mantiene su respaldo histórico a la reclamación argentina, mientras que la nueva conexión ha sido planteada por sus impulsores como una iniciativa de carácter comercial y logístico.
Por MundoMaritimo
Eastern Island iniciaría en noviembre un servicio entre Punta Arenas, en el extremo el sur de Chile, y las islas Malvinas
ASP-B movilizará 20.875 toneladas de carga boliviana que arribaron al puerto de Ilo en Perú
3722 compañías registradas, 51 países, 85 empresas patrocinadas
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