Hasta los patios del nuevo puerto de aguas profundas de Posorja comenzaron a llegar -este jueves 1 de agosto- los primeros contenedores con carga de exportación, específicamente bananos, que fueron despachados desde Guayaquil.

Esta actividad marca el inicio de las operaciones del terminal operado por DP World, en la que trabajan más de 530 colaboradores, y operan tres grúas pórtico y 10 grúas de patio o RTG. A su vez en el transcurso del día se espera el arribo de otro centenar de contenedores.

La carga bananera está programada para ser exportada la próxima semana en el primer buque postpanamax, que recalará el próximo 9 de agosto en el puerto de Posorja, según consignó El Universo.

Estos buques vienen a cubrir una ruta que no se atendía directamente en Ecuador y que navega por la costa oeste de Sudamérica y Europa. Se espera que estas naves aprovechen mejor su capacidad debido a los 16,5 metros de calado que tiene el nuevo puerto.

Anteriormente Ecuador, no podía disponer de dichos servicios, ya que el límite de calado de Guayaquil impedía que estas naves arribarán a la ciudad. No obstante, con el nuevo desarrollo portuario en Posorja, ya no será un obstáculo.

Pruebas con contenedores

Previo al inicio de las operaciones, durante las últimas semanas los operadores de las grúas han efectuado pruebas con contenedores de Hapag-Lloyd, una de las navieras que operarán en ese puerto. Las otras dos confirmadas son Cosco y CMA-CGM, que atenderán el servicio denominado Eurosal.

Cabe recordar que la infraestructura con la que arrancó operaciones DP World es parte de una primera fase en la que se han invertido unos US$539 millones. Con esa infraestructura el terminal tiene una capacidad para atender 750 .000 TEUs al año.

Por MundoMaritimo