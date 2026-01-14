Miércoles, 14 de Enero de 2026 | ISSN 0719-241X
13 de Enero de 2026 Dos nuevos camiones escáner de Aduanas inician operaciones en el norte de Chile Participarán en fiscalización del comercio exterior en los puertos de Antofagasta y Mejillones y en la región de Tarapacá

Con una inversión de CLP 6.400 millones, el Servicio Nacional de Aduanas recibió dos nuevos camiones escáner adquiridos como parte del Plan Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) del Gobierno. Uno de los modernos vehículos de inspección por rayos x será usado en la región de Antofagasta para fortalecer las capacidades de fiscalización del comercio exterior y control frente al contrabando y el crimen organizado, especialmente en los puertos de Antofagasta, Mejillones y otros puntos estratégicos. En Tarapacá el camión corresponde al tercero en operación en la zona durante la actual gestión del Gobierno.

El subsecretario de Seguridad Pública Rafael Collado señaló que “la entrega de estos camiones es parte de una estrategia que llegó para quedarse: con estos equipos estamos atacando directamente el contrabando, el tráfico de drogas y el robo de minerales que afectan al norte del país.”

Por su parte, la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, explicó que “estas inversiones se dan en el contexto del rol cada vez más protagónico del Servicio para la seguridad de Chile y la región. A fines del 2022 implementamos el Plan de Renovación de Tecnologías No Invasivas (TNI) 2023-2030, el más importante en la historia de Aduanas, lo que a la fecha nos ha permitido incorporar 9 camiones escáner nuevos en las principales regiones del país”.

Cada uno de estos equipos son operados por funcionarias y funcionarios especializados, que están acreditados con licencias de primera categoría por la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN). Su uso es un complemento al trabajo de inteligencia, perfilamiento y selectividad en los puntos de control que están bajo la potestad aduanera y la experiencia de las funcionarias y funcionarios de Aduanas.

Aduana fiscaliza el 100% de la carga a través del análisis documental, de inteligencia y perfilamiento de riesgo. Tras esto se determina si se escanea, pasa a revisión física (aforo) o si sigue con el proceso de importación o exportación.

El camión escáner permite obtener “radiografías” a los vehículos de carga y los contenedores que éstos transportan, pudiendo evidenciar con las imágenes de rayos x indicios de la existencia de mercancías ilegales o de contrabando, lo que debe ser ratificado por operadores especialistas en la lectura de las imágenes.

Dentro de sus especificaciones técnicas, destaca la capacidad de penetrar hasta 30 centímetros de acero sólido gracias a la potencia de sus rayos x; puede modelar imágenes que permiten distinguir productos orgánicos e inorgánicos, con capacidad además de cambiar las alturas y ángulos de escaneo para dar mayor movilidad y eficiencia operativo; tecnología avanzada para una excelente calidad de imagen y alta penetración; 100% de movilidad y alta flexibilidad para un despliegue rápido e inspección in situ; y fabricación para funcionar en condiciones climáticas adversas, como frío extremo, calor, viento, lluvia o nieve.

Actualmente el Servicio Nacional de Aduanas tiene 12 camiones escáner y 2 portales escáner operando en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Biobío y Los Lagos.

Entre los años 2022 y 2025, el Estado ha destinado al Servicio Nacional de Aduanas más de CLP 21.153 millones, en el marco del PNCO y del Plan Nuestro Norte, para fortalecer sus capacidades operativas mediante la incorporación de camiones escáner RX, portales de inspección, espectrómetros de masa, equipos de detección de drogas, tecnologías de análisis y vehículos operativos.

Para el año 2026 el Gobierno proyecta una inversión adicional superior a CLP 2.100 millones. Estas inversiones han permitido modernizar de manera estructural la capacidad de fiscalización de Aduanas y del Estado en fronteras, puertos, rutas y zonas logísticas estratégicas.

Camport proposes modernizing the port concession system to strengthen Chile’s competitiveness
Lamaignere launches commercial plan between Uruguay and Chile to boost regional logistics connectivity
Mandatory notification rule on containers lost at sea to enter into force in 2026
Containership charter market closes 2025 with solid rates across most vessel sizes
ZPMC celebrates 10 years in Latin America, reinforcing its strategic role in regional port development

