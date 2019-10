El presidente de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, Domingo Chinea se pronunció respecto a la incorporación del tren para la movilización de carga. “(Este modo de transporte) es un complemento para el transporte automotor y es extraordinario que funcione y se convierta en una oportunidad más para el transporte terrestre. Ha sido un gran esfuerzo del Gobierno, de la ANI, del Invias y Mintransporte, para que las exportaciones se embarquen en el puerto con los menores costos posibles y las importaciones desembarcados lo hagan con precios más baratos”, aseveró.

Si bien señaló que este año ha sido muy duro para los puertos colombianos por el entorno mundial, dijo que lo ve en positivo. “Hay que trabajar en abaratar el transporte sea vía carretera, fluvial o ferrocarril. El gran reto es optimizar los costos del transporte terrestre”, aseguró.

Respecto al papel que juega el transporte ferroviario sostuvo que “(se debe) seguir trabajando con los exportadores y el Gobierno Nacional el tema del ferrocarril. Yo creo que la llegada del tren a La Dorada es un elemento de diferenciación y de competitividad del puerto”, según consignó Portafolio.

Mayor utilidad neta

En lo que respecta a las utilidades, el primer semestre del 2019 quedará en la historia de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, pues en medio de inconvenientes como la enfermedad de la palma de aceite que ha bajado la producción, los problemas con los precios internacionales del carbón y el cierre de la vía al Llano, logró tener su mayor utilidad neta, superando los US$5,98 millones.

Chinea efectuó un balance y habló de la estrategia del terminal para casi duplicar los US$3,45 millones de utilidad que alcanzaron en el segundo semestre del 2018.

“Han sido resultados muy superiores a cualquier año anterior y creo que son para mostrar, porque tienen mucho más valor cuando uno revisa que somos la empresa que mayor contraprestación paga en este país. Aproximadamente el 20% de nuestros ingresos operacionales son pagos a la contraprestación, es decir, que de cada 100 pesos (US$ 0,029) que ingresamos, pagamos 20 (US$ 0,0058) de contraprestación”, indicó.

​A ello, dijo Chinea, hay que sumarle que “ha sido un año difícil. Ha bajado la producción de aceite de palma, tenemos problemas con el fusarium que ha llegado en el segundo semestre, problemas con los precios internacionales del carbón y a pesar de eso los resultados han sido muy competitivos gracias al esfuerzo de todos los que trabajamos en esta empresa portuaria”.

Añadió que “son tiempos difíciles por todas las afectaciones, como el cierre de la vía al llano que no permitió que arribará el aceite al Puerto y no se pudiera exportar. Sin embargo, a pesar de las grandes dificultades y los retos hemos tenido grandes resultados, y sobre todo para la nación, a quien entre contraprestación e impuestos está contemplado pagarle más de $40.000 millones (US$ 11,5 millones), sin contar los dividendos”.

Vocación exportadora

En cuanto a las operaciones de comercio exterior, Chinea dijo que el terminal se caracteriza por su rol exportador. “Alrededor del 64% fueron (bienes) de exportación como el banano, que es nuestro producto líder, junto con el aceite de palma, carbón, uchuva y flores, entre otros”, señaló.

El porcentaje restante corresponde a importación. En ese ámbito “hemos sido muy eficientes en la operación de fertilizantes y cereales para minimizar los costos relacionados a la cadena logística de importación de estas cargas”.

​En este ámbito sostuvo que Santa Marta debe posicionarse como el puerto del agro y que el exporta el mayor número de contenedores refrigerados, donde se hace un gran esfuerzo por que estos contenedores zarpen rumbo a mercados muy competitivos.

“Hay que trabajar con el agro, con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transporte pensando que hay que exportar para tener un equilibrio en la balanza de pagos del país”, aseguró.

Por MundoMaritimo