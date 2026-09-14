DNV y Fr. Fassmer GmbH & Co. KG suscribieron un Memorando de Entendimiento (MOU) para colaborar en el desarrollo y clasificación de buques y sistemas autónomos, operados remotamente destinados a clientes navales y gubernamentales. El acuerdo fue firmado durante la feria SMM, en Hamburgo.

La colaboración respaldará la creciente gama de sistemas no tripulados de Fassmer, mediante la aplicación de las normativas y marcos de evaluación y de verificación de DNV, junto con sus notaciones de clase para Buques Autónomos y Operados Remotamente (AROS) y los estándares técnicos asociados a los programas de buques no tripulados de la compañía alemana.

El acuerdo contempla la revisión de los conceptos operacionales para buques autónomos, la calificación de nuevas tecnologías destinadas a respaldar funciones autónomas y el desarrollo de hojas de ruta para su certificación bajo el marco AROS.

El objetivo es avanzar hacia la eventual obtención de una Aprobación en Principio (AiP) conforme a la notación AROS de DNV, mediante la evaluación de los requerimientos asociados a las funciones autónomas de los buques, incluyendo aspectos de navegación, ingeniería, operación y seguridad.

Asimismo, ambas compañías buscan aportar los resultados de esta colaboración al desarrollo de estándares internacionales y marcos regulatorios para la navegación autónoma, contribuyendo a fortalecer la posición de Alemania y Europa como centros para el desarrollo de la autonomía marítima.

Avance hacia la autonomía

Thomas Sass, Director Sales, Fassmer, señaló que la navegación autónoma transformará de manera fundamental a la industria marítima y que la compañía considera esta tecnología como una oportunidad para mejorar la seguridad, eficiencia y capacidades operacionales de sus buques especializados.

En ese contexto, destacó que Fassmer ha trabajado activamente en sistemas autónomos y en los requerimientos asociados a la notación de clase AROS de DNV, por lo que calificó la firma del MOU como un hito para la compañía.

El ejecutivo agregó que el acuerdo permitirá profundizar la colaboración para llevar conceptos innovadores hacia aplicaciones prácticas y contribuir al desarrollo futuro de la navegación.

Por su parte, Rasmus Stute, Vice President y Area Manager Germany, DNV, indicó que “durante los últimos años el desarrollo y utilización de sistemas autónomos se ha convertido en uno de los pilares de las operaciones de defensa y navales”. Según explicó, “los marcos para desarrollar estos sistemas y garantizar niveles de seguridad equivalentes a los de los buques convencionales todavía se encuentran en evolución. En este escenario, las notaciones de clase de la familia AROS fueron diseñadas para respaldar al sector a medida que las tecnologías de navegación autónoma tengan una implementación más amplia”.

Stute destacó además que la naturaleza de los buques autónomos implica el desarrollo de numerosos conceptos nuevos, lo que requiere un enfoque flexible frente a los requerimientos existentes.

En este sentido, valoró la colaboración con Fassmer, cuya experiencia operacional permitirá complementar los conocimientos técnicos de DNV y aportar nuevas perspectivas al desarrollo de este ámbito.

Marco AROS

Las notaciones AROS, disponibles desde enero de 2025, establecen requerimientos funcionales en materia de navegación, ingeniería, seguridad y operaciones.

El marco contempla distintos niveles de operación, desde el control remoto y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones hasta la autonomía supervisada y la autonomía completa. Estos modos pueden aplicarse tanto a buques controlados desde a bordo como desde tierra, o mediante una combinación de ambos.

El objetivo del marco es demostrar que los buques autónomos pueden alcanzar niveles de seguridad equivalentes a los de las naves convencionales, a medida que estas tecnologías avanzan hacia una adopción más amplia en la industria marítima.

Por MundoMaritimo