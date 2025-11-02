La propulsión nuclear en el ámbito marítimo no solo implica retos técnicos: también exige un entramado normativo complejo. Según el informe “Maritime Nuclear Propulsion – Technologies, commercial viability, and regulatory challenges for nuclear-powered vessels” de DNV, los futuros sistemas nucleares marítimos deben adaptarse al uso en instalaciones móviles, expuestas a condiciones marítimas y diferentes perfiles operativos respecto a las centrales terrestres.

Entre los ámbitos que el estudio destaca se encuentran la seguridad, la no proliferación, los combustibles nucleares, la preparación ante emergencias, y la ciberseguridad. Por ejemplo, los materiales nucleares están sujetos al sistema de salvaguardias de la International Atomic Energy Agency (IAEA). Asimismo, los países y los Estados de Abanderamiento tienen responsabilidades específicas en los permisos, licencias y supervisión.

El texto señala que “para que la propulsión nuclear sea comercialmente viable, el negocio debe contemplar todos los costos del ciclo de vida, incluyendo combustible, mantenimiento del reactor y gestión de residuos”. Además, se advierte que la armonización internacional de normativas es un “problema sin resolver” que obstaculiza la escalabilidad del sector.

Los llamados “regulatory roadmaps” identifican a los principales actores: autoridades nacionales, sociedades de clasificación, Estados de Abanderamiento, y reguladores nucleares nacionales. En este contexto se plantea una pregunta clave: ¿existe legislación nacional clara para instalaciones nucleares marítimas? ¿Cuenta el Estado de Abanderamiento con la experiencia regulatoria necesaria?

Modelos de negocio y estructura de costes

En su informe, DNV aborda también los modelos de negocio asociados a esta tecnología. A diferencia de un reactor terrestre, un reactor diseñado para buques se instala en un espacio limitado, con soporte ya incorporado en la estructura naval, lo que cambia la estructura de costos.

Un factor crítico es la tripulación requerida. Los reactores de agua presurizada (PWR), que han sido los históricos, requieren una dotación numerosa y muy especializada, lo que encarece la operación. El informe subraya que ese tipo de reactor puede no encajar con el modelo comercial de navieras que buscan reducción de costos operativos.

La cadena de suministro de combustible nuclear es otro elemento relevante. Actualmente una parte importante está vinculada a servicios de enriquecimiento bajo control ruso, lo cual presenta retos geopolíticos. El documento advierte que la industria marítima nuclear debe diseñar un ciclo de combustible marítimo que sea resiliente a distintos escenarios geopolíticos.

En cuanto a cifras, DNV presenta un estudio de caso: para un portacontenedores de 15.000 TEUs se compararon distintos niveles de coste por kW instalados. En un escenario de US$4.000/kW, la propulsión nuclear resultó competitiva desde el punto de vista del valor presente neto. En un escenario de US$6.000/kW, se tornaba competitiva si las regulaciones de emisiones se endurecieran hacia emisiones netas cero.

La conclusión es que la adopción dependerá de la velocidad de la descarbonización del sector marítimo: cuanto más rápida sea, más amplio podrá ser el papel de la propulsión nuclear. Si los costos se mantienen elevados y la transición es lenta, la participación de esta tecnología será limitada.

Tecnología, diseño y preparación técnica

El informe también repasa los requisitos técnicos de los reactores destinados al ámbito marítimo. Dado el carácter móvil de los buques, éstos requieren sistemas más compactos, con capacidades de monitorización remota, diseño con sistemas pasivos de seguridad y menores requerimientos de tripulación.

Se considera que los reactores ideales para buques podrían ser de las nuevas generaciones, incluyendo diseños de sales fundidas o reactores enfriados por plomo, los cuales ofrecen mayor eficiencia térmica y operan a presión atmosférica, reduciendo algunos riesgos inherentes a los sistemas tradicionales.

El ciclo del combustible también merece atención: el plomo o la sal fundida como refrigerantes permiten diseños más seguros, pero requieren calificación de materiales, pruebas extensivas y cadena de suministro robusta. El informe señala que “los vehículos marítimos nucleares deberán contemplar tanto flujo físico de energía como el flujo documental, de declaraciones anticipadas y demás requisitos”.

¿Cuándo podría ser una realidad?

La proyección del documento sugiere que los primeros buques comerciales nucleares podrían entrar en operación hacia 2040 en ciertos escenarios. En uno de los modelos de DNV, se asume coste de US$8.000/kW y disponibilidad desde 2040.

El informe insiste en que la capacidad de producción estandarizada, la masa crítica industrial y la reducción por escala de los reactores marítimos serán factores decisivos. Si la tecnología permanece como proyecto prototipo, su adopción será limitada.

