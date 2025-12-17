DNV concedió una Aprobación en Principio (AiP) a Zhoushan Changhong International y CIMC ORIC por el diseño de un portacontenedores de 21.700 TEUs, desarrollado en asociación con Mediterranean Shipping Company (MSC). La evaluación confirma la viabilidad técnica del concepto y representa un nuevo avance en el desarrollo de buques de línea principal orientados a emisiones cero.

El diseño propuesto está concebido bajo un enfoque multi-combustible, permitiendo a los armadores adaptar el sistema de propulsión a distintas alternativas energéticas. Además de motores GNL —actualmente la opción más extendida—, el concepto considera la integración de tecnologías de última generación para el uso de amoníaco como combustible principal, ampliando el abanico de opciones para la transición energética del sector.

Uno de los principales desafíos abordados en el proyecto fue el sistema de almacenamiento de combustibles, dado que no existe una solución combinada estándar para GNL y amoníaco en los volúmenes requeridos por un buque de este tamaño. Para ello, se desarrolló un tanque tipo C sobredimensionado y especializado para amoníaco, ubicado entre las soluciones habituales de tanques tipo B/C o de membrana para GNL, garantizando compatibilidad y seguridad operativa.

Desde el punto de vista hidrodinámico, el buque incorpora un nuevo diseño de proa vertical, popa optimizada y líneas de casco mejoradas, junto con recubrimientos de baja resistencia, hélices de alta eficiencia y dispositivos hidrodinámicos de ahorro energético. Estas características buscan mejorar el rendimiento de combustible, con resultados validados mediante simulaciones CFD y pruebas de modelo.

El gerente general de CIMC ORIC, Yin Xunbin, destacó que la obtención del AiP, con especial énfasis en la variante a amoníaco, permite ofrecer a los armadores una gama más amplia de opciones energéticas. Subrayó además el aporte de MSC, cuya experiencia en buques de combustible dual GNL fue clave para el desarrollo de los elementos centrales del diseño.

En tanto, Giuseppe Gargiulo, Head of Newbuildings de MSC, señaló que, si bien el GNL sigue siendo hoy el combustible más probado para la operación de portacontenedores de la línea naviera, los aprendizajes de este proyecto conjunto impulsarán la innovación futura y mantendrán abiertas las opciones hacia nuevas tecnologías de propulsión.

Los expertos de clasificación de DNV revisaron el diseño conceptual conforme a los estándares de la sociedad de clasificación y a la normativa internacional, abarcando sistemas de combustible, disposición de la propulsión y medidas de seguridad y mitigación para LNG y amoníaco. La AiP sienta las bases para estudios de ingeniería más detallados y una eventual construcción comercial bajo normas de clase DNV.

El diseño también fue optimizado para una alta relación carga-capacidad y un uso eficiente de las bodegas. La configuración de cubierta con doble isla y el diseño de la cubierta de proa permiten incorporar bahías adicionales para contenedores de 40 pies, incrementando la capacidad sin afectar la compatibilidad portuaria. A medida que el proyecto avance, el consorcio profundizará los análisis de seguridad —incluida la mitigación asociada al amoníaco— y la integración final de los sistemas de combustible.

Por MundoMaritimo