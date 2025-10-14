DNV anunció el lanzamiento del primer portal público de licitación para la adquisición de e-metanol dentro de la Unión Europea y el Reino Unido. La iniciativa conecta a un destacado productor europeo de e-metanol con potenciales compradores industriales, creando una nueva vía para garantizar suministros confiables y sostenibles de este combustible bajo en carbono.
E-metanol: pieza clave en la transición energética
A medida que se acelera la transición energética global, crece la demanda por portadores de energía limpia capaces de descarbonizar sectores difíciles de abatir como el transporte marítimo, la aviación y la industria pesada. Dentro de los combustibles sintéticos, el e-metanol se destaca por su madurez tecnológica, escalabilidad y viabilidad comercial.
Producido a partir de hidrógeno renovable y carbono biogénico capturado, el e-metanol cumple con las principales normativas europeas —como RED III, Fit for 55, EU ETS, ReFuelEU Aviation y FuelEU Maritime— y contribuye directamente a los objetivos de descarbonización establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI).
En toda Europa, los combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO, por sus siglas en inglés) están adquiriendo un rol central en las estrategias nacionales de reducción de emisiones. Países como Alemania, España, Francia y Bélgica están adoptando o proponiendo mandatos de mezcla superiores a los objetivos de la UE, en algunos casos duplicando o cuadruplicando los mínimos exigidos.
Sin embargo, las restricciones en el abastecimiento de biocombustibles y las regulaciones más estrictas están elevando los costos y limitando la disponibilidad de suministros, evidenciando la necesidad de alternativas renovables confiables.
Licitación abierta para asegurar suministro a largo plazo
Con el objetivo de cerrar esa brecha, DNV estructuró —en representación de un productor europeo de e-metanol— un proceso de licitación transparente y competitivo para asegurar contratos de suministro a largo plazo de volúmenes certificados como RFNBO en los mercados de la UE y el Reino Unido.
El proceso permitirá a los participantes asegurar un suministro estable en precio, conforme a las normativas y alineado con las futuras exigencias de combustibles renovables, reduciendo su exposición a riesgos regulatorios. La convocatoria está abierta a usuarios industriales, operadores marítimos, comercializadores y organizaciones comprometidas con metas de carbono neutral y abastecimiento sostenible.
“La tecnología para el e-metanol ya existe, pero los mecanismos de mercado para escalarla aún se están desarrollando”, señaló Santiago Blanco, vicepresidente y director regional de DNV. “Con esta licitación aplicamos nuestra experiencia neutral para reducir el riesgo tanto de los productores como de los compradores, transformando la ambición en acuerdos de suministro concretos y acelerando la transición energética en Europa”.
El proceso contempla dos etapas: una fase inicial no vinculante para identificar una lista corta de potenciales compradores, seguida por una ronda de negociaciones directas entre los seleccionados y el productor. Este esquema busca generar confianza entre las partes y consolidar al e-metanol como un commodity bancable (aceptable por bancos e inversionistas por su valor estable, liquidez y fácil comercialización) dentro del mercado energético.
El combustible ofrecido cumplirá plenamente con la normativa RED III y los actos delegados que rigen la certificación RFNBO, con certificación desde el inicio del proyecto. La producción se realizará en Europa, con opciones de entrega flexibles en toda la UE y Reino Unido, y se espera que las primeras entregas comiencen durante el segundo semestre de 2028.
Por MundoMaritimo
