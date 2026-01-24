DNV, Equinor y TotalEnergies anunciaron el inicio de la segunda fase del proyecto industrial conjunto CETO (CO₂ Efficiently Transported via Ocean), orientado a reducir riesgos en la cadena de transporte marítimo de dióxido de carbono a baja presión, con énfasis en la composición del CO₂. Esta etapa buscará generar datos experimentales que respalden el desarrollo de especificaciones del producto para cadenas de valor de captura y almacenamiento de carbono (CCS) que utilicen buques como medio de transporte. El proyecto cuenta con apoyo financiero de GASSNOVA, a través del programa CLIMIT.
El transporte de CO₂ a gran escala es un componente clave para el despliegue del CCS como herramienta de reducción de emisiones. Si bien los ductos resultan adecuados para distancias cortas, el transporte marítimo es necesario cuando las fuentes de captura y los sitios de almacenamiento no están directamente conectados. En este contexto, las cadenas de valor a baja presión se consideran una alternativa para habilitar el transporte marítimo de grandes volúmenes de CO₂.
Erik Mathias Sørhaug, director de Desarrollo de Negocios de Transporte de CO₂ en DNV, señaló: “Comprender mejor los riesgos asociados a distintos tipos de composiciones de CO₂ es esencial para seguir desarrollando cadenas de valor de CCS a baja presión. Los datos disponibles sobre este tema son limitados, por lo que el proyecto CETO II trabajará para cubrir las brechas de conocimiento de la industria”.
El inicio de CETO II se produce tras la finalización de la primera fase del proyecto en julio de 2024, que demostró la viabilidad del transporte marítimo de CO₂ en condiciones de baja presión y la disponibilidad tecnológica para una implementación inicial. No obstante, los socios señalaron que aún es necesario desarrollar una especificación dedicada del producto, debido a su impacto en el diseño de la cadena, la selección de materiales y las operaciones.
Durante la segunda fase, el proyecto realizará una campaña experimental destinada a calibrar modelos de predicción utilizados para definir dichas especificaciones. Los trabajos se centrarán en el análisis de reacciones químicas y límites de solubilidad de ácidos, con el fin de mejorar la comprensión del efecto de las impurezas presentes en el flujo de CO₂ bajo condiciones relevantes para el transporte marítimo.
Por su parte, Ola Terjeson Miljeteig, vicepresidente de Soluciones CCS en Equinor, comentó: “Equinor reconoce la importancia del transporte marítimo a baja presión como un concepto competitivo para las soluciones de transporte y almacenamiento de CO₂. Investigar las reacciones químicas entre las impurezas del CO₂, así como la solubilidad de los ácidos en CO₂ bajo condiciones de transporte marítimo, es clave para poder establecer una especificación del producto para CO₂ a baja presión”.
Desde TotalEnergies, Renaud Maillard, vicepresidente de CO₂ Techno Hub, finalizó: “En TotalEnergies buscamos avanzar en soluciones innovadoras de captura y almacenamiento de CO₂ a través de nuestro Programa Estratégico de Investigación y Tecnología. La segunda fase de CETO, centrada en ayudar a definir especificaciones sólidas de CO₂ para el transporte marítimo a baja presión, será una contribución clave para habilitar vías seguras y eficientes para la industria”.
