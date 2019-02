La Corporación de Puertos del Conosur que agrupa a los puertos o empresas portuarias de Chile que reciben cruceros y a la agencia naviera de representantes de cruceros Inchcape, ha estado impulsando fuertemente la recuperación de la industria. Su director ejecutivo, Sebastián Montero, conversó con MundoMarítimo sobre los logros en este sentido, Seatrade y la ley de Cabotaje en el país.

“Logramos organizar la feria internacional de cruceros Seatrade, en Valparaíso; conseguimos que Norwegian volviera, que es la tercera más grande después de Carnival y Royal Caribbean. Eso significó para Chile alrededor de 40 recaladas más anuales, 100.000 pasajeros y tripulantes adicionales. Otra cosa que conseguimos con la Subsecretaría de Turismo fue liberar el uso de los casinos en áreas territoriales chilenas. Además, se redujeron los costos de los faros y las balizas”, comentó Montero.

¿Cómo será la participación de Chile en la próxima Seatrade, que se realizará en abril?

-Nos hemos reunido para ver qué queremos. Nuestros objetivos son: promover al país para aumentar la llegada de cruceros; queremos explicar y promover el cabotaje, que fue un trabajo que también inició la Corporación de puerto y felicito a la actual subsecretaria de Turismo por el trabajo que hizo.

¿Qué otros desafíos esperan abordar para potenciar a la industria?

-En octubre de este año se va a inaugurar el puerto Amador en Panamá, ya se reunieron dos veces los presidentes de ambos países para ver cómo activar una ruta de navegación entre Chile y Panamá. El Océano Pacífico, sobre todo en la parte sur, no se ha aprovechado. Representamos una cantidad menor a nivel mundial del crucerismo, pues no llegamos al 2%. Con este puerto en el Pacífico, tenemos a Ecuador y Perú que son buenos destinos. Podríamos abarcar todo el norte de Chile. Esta ruta, además, podría tener una ventaja enorme: en el sur de Chile, todas las rutas de cruceros son de octubre a marzo-abril por el clima. Pero si podemos establecer una ruta con Panamá, la podemos alargar por más en el tiempo, porque es más favorable el clima en el norte.

¿Cuáles son las proyecciones tras la aprobación de la ley de cabotaje de pasajeros en Chile?

-Lo que nos dio uno de los mayores impulsos fue Giora Israel, vicepresidente senior de Carnival. Chile es un país muy largo, si lo comparamos con el Báltico, donde se sale un día desde Inglaterra y al siguiente se está en Alemania, luego en Rusia, Noruega, Dinamarca… en 12 días todo. En Chile no podemos hacer eso, porque las líneas no pueden estar tomando pasajeros. Pero esta ley, para los chilenos podría llegar a ser muy buena, un beneficio enorme en términos de precio. En un crucero una noche promedio cuesta unos US$150 por persona, con un hotel de cinco estrellas, desayuno, almuerzo, comida, shows. Si hacemos esto, la misma ruta del cabotaje se puede abastecer del mercado argentino y brasileño. Con esos dos países, la conectividad aérea es fantástica y con Argentina hay hasta vía terrestre. Promete, pero son cosas que hay que ir trabajando.

¿Cómo ve la atención otorgada a los cruceros por Puerto Central en San Antonio?

-Que me disculpe Valparaíso, pero fue la salvación. Ante la situación que se presentó allí, aunque es algo ajeno a las autoridades, si no hubiera habido una estupenda reacción como la que tuvo San Antonio no sé que podría haber pasado.

¿Qué expectativas tienen sobre Valparaíso como punto de arribo?

-Lamentablemente, se volvieron a repetir los problemas. Valparaíso tenia 21 recaladas lo que era una recuperación muy grande usando Tcval. Pero, tras los problemas, dos cruceros se fueron a San Antonio. Si continúan estas manifestaciones se va a complicar más el panorama. Lo que quedó en Valparaíso es muy poco: 21 recaladas no suenan tan poco, pero llegó a tener sobre 40. De todas maneras, en este negocio lo que hay que considerar siempre es el número de pasajeros y tripulantes.

¿Habrá nuevas afiliaciones a la Corporación?

-Tenemos nueve empresas portuarias del Estado, más Inchcape y DMC, que volvió. Esperamos el pronto retorno de Arica, pero pensamos hasta qué punto debemos hacer crecer la Corporación, porque no podemos estar poniendo personas que no están directamente relacionadas con la industria. Si pone más gente se puede meter la política, mientras más profesional sea el trabajo, mejor, esa es la ruta correcta, porque así no se favorece a un puerto en desmedro del otro.

¿Cómo ve la infraestructura para el arribo de cruceros a Chile?

-En Arica, Iquique y Antofagasta llegan a los puertos, pero en Coquimbo no atracaban, los pasajeros bajaban en botes. En Puerto Montt, rara vez atracan, se bajan en los lanchones de los buques; Chacabuco y Punta Arenas, lanchones también. Chile tiene infraestructura suficiente, lo importante es la atención y que seamos puertos competitivos, en términos de precio.

Por MundoMarítimo