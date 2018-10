Por 135 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones, la Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto por el cual se ratifica la “Convención para Homologar el Tratamiento Impositivo Previsto en los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos entre los Estados Parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y sus Anexos I y II, firmados por Chile, Colombia, México y Perú, en Washington D.C., Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de octubre de 2017”.

Según la Comisión de Relaciones Exteriores, la Convención modificará los convenios para evitar la doble imposición y sus protocolos vigentes entre los cuatro países mencionados. De esta manera, los fondos de pensiones reconocidos serán considerados personas residentes para efecto de dichos convenios y beneficiarios efectivos de las rentas que perciban.

Asimismo, para que respecto de las ganancias de capital percibidas por un fondo de pensiones reconocido, que cumplan con los requisitos establecidos en la Convención, la potestad tributaria sea atribuida en forma exclusiva al país de residencia del fondo de pensiones, quedando exentas de tributación en el país de la fuente; y, respecto de los intereses, también percibidos por un fondo de pensiones reconocido, la potestad tributaria sea compartida entre el país donde el referido fondo es residente y el país de la fuente, pero en este último caso, el impuesto no podrá exceder del 10% del importe bruto de los intereses.

Dentro de los intereses se incluyen a las rentas obtenidas por la enajenación de títulos de deuda emitidos por un residente de un Estado que es Parte de la Convención. Por tanto, la renta derivada de la enajenación de dichos títulos quedará cubierta bajo el artículo sobre intereses del respectivo convenio y no bajo el artículo sobre ganancias de capital. Respecto de las ganancias de capital percibidas por un fondo de pensiones reconocido de Chile, éste no aplicará tributación, porque los fondos no están afectos a impuesto a la renta. Asimismo, respecto de los intereses, no aplicará tributación.

Por MundoMarítimo