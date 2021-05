En el marco de la clase magistral online "Fundamentos para un Derecho Marítimo Ambiental" organizado por el Diplomado en Derecho del Mar y Marítimo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), fue invitado como exponente principal, desde España, José María Alcántara, licenciado en Derecho en la Universidad de Madrid, casa de estudios en la que también realizó un diplomado sobre Derecho Marítimo Internacional. Sumado a ello, ha sido asesor en Derecho Marítimo en el Gobierno de España, fue arbitro marítimo en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid y árbitro de la Cámara Internacional de Paris.

La instancia llevada a cabo el martes 18 de abril fue moderada por Claudio Barroilhet, abogado y profesor de Derecho Marítimo en la PUCV, profesor del Centro de Derecho del Mar y Marítimo y codirector del Diplomado.

Durante la clase magistral, Alcántara expuso sus apreciaciones, argumentos y reflexiones sobre los fundamentos para un Derecho Ambiental Marítimo. En esa línea, el abogado abordó diversas temáticas relacionadas con las legislaciones que rigen actualmente en el sector marítimo internacional y que norman la protección del océano, así como sus falencias y posibles soluciones.

Medio ambiente marítimo en riesgo

Alcántara al inicio de la clase magistral mencionó los principales aspectos que actualmente ponen en riesgo el medio ambiente marítimo "las cuales se contraen a un conjunto de causas concentradas en el error humano, en cuanto transgresor de las reglas de navegación". En ese contexto, destacó los errores que arrastran a la industria marítima, tales como: "Transporte de productos y sustancias riesgosas, inadecuadas formaciones de las tripulaciones, tolerancia a buques obsoletos o deficientemente mantenidos, fraudes marítimos, negligencias dentro y fuera de las embarcaciones".

A continuación, expuso que las legislaciones también han influenciado significativamente en los desastres marítimos, pues éstas son "permisivas y existe una serie de desviaciones registrales fundamentadas en Ingeniería Financiera, que convirtió al transporte marítimo en 'low cost', un comercio inseguro, con una inexplicable concurrencia de reglas imperativas con regímenes de libertad contractual, que trasladan el foco de la protección del medio marino al lucro". Agregó que también existe "poca voluntad de los gobiernos para fomentar la salud ecológica del planeta, también afecta al medio ambiente marino".

Fallas en la acción normativa internacional

“Por muchos tratados internacionales que existan, los Estados son libres de suscribirse o no”, dijo Alcántara, y manifestó además que "no resulta admisible que la presentación de lobbies de intereses, no necesariamente navieros, en las conferencias diplomáticas conduzcan al mantenimiento del derecho de limitación de responsabilidad para los propietarios de buques, que burlan e incumplen reglas de seguridad marítima”.

Tampoco, indicó el abogado, se ha concluido en los foros el tema acerca de resolver el problema de las sociedades de clasificación de buques, pues "aún no existe una normativa internacional en ese aspecto". Asimismo, aseveró que "la OMI ha abandonado la lucha contra los buques subestándar; la comunidad internacional no puede ignorar que el riesgo no es solo en la edad de los buques, es también en el mantenimiento de ellos", e indicó que, sumado a ello, “aún no se supera el problema de la identificación de los responsables de los desastres”.

Autonomía de los derechos de privados

Respecto a la reducción de deudas en el sector privado, Alcántara apuntó que actualmente es "un arcaísmo" el hecho de que el causante de daños cuantiosos y perjudiciales para el medio marino pueda- gracias al convenio de derechos de limitaciones de seguridad– reducir su deuda en magnitudes importantes, sin antes haber tenido una conducta prudente, correspondiente a la de un naviero cumplidor de todos los reglamentos internacionales de seguridad.

Es por ello que apuntó que es necesario amartillar y fortalecer el derecho de limitación evitando que en algunos países se haga una interpretación autóctona de las reglas procesales. "Lo que se busca es que sea, no solo difícil probar la ruptura del derecho a limitación, sino que sea casi imposible encontrar una patente que automáticamente y de forma uniforme en un convenio internacional los países se suscriban y se aplique. Esta solicitud ha sido admitida x la OMI y encomendada al comité técnico".

Necesidad de coordinación

Al termino, Alcántara apuntó que "es necesario una coordinación entre la normativa de prevención, la ordenes de navegación, y otras actuaciones de vigilancia, para que la labor legislativa radique en la protección del medio marítimo. La protección del océano no puede estar separada de la regulación administrativo nacional y su régimen sancionador, ni puede estar separada de la normativa sobre la responsabilidad civil y penal”.

Es por ello que, "sería oportuno contar con un instrumento convencional dentro de un concepto que reúna las normas de derecho público y privado en vigor al objetivo de la protección del medio ambiente en el seno de una convención global", concluyó.

Cabe mencionar que en la instancia también estuvieron presentes Rocío Parra, abogada de la PUCV, miembro del Centro de Derecho del Mar y profesora del Diplomado. Igualmente asistió Osvaldo Urrutia, quien es abogado, profesor de Derecho en la PUCV, Co-director del Diplomado y director del Centro de Derecho del Mar. La actividad también contó con la presencia de Pía Weber, abogada de la PUCV, miembro del Centro de Derecho del Mary también profesora del Diplomado.

