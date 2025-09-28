Durante siglos, el comercio mundial ha dependido de documentos en papel como conocimientos de embarque, cartas de crédito y certificados de origen. A pesar de la velocidad de los flujos comerciales actuales, en 2025 gran parte de las operaciones aún se apoya en la impresión, el sellado y el envío físico de estos documentos entre compradores, vendedores, bancos y autoridades.
Shipping and Freight Resource destaca que el desafío ahora no es solo eliminar el papel, sino construir un sistema de confianza digital que tenga validez en distintos países, sectores y marcos regulatorios. La primera etapa del cambio consistió en escanear documentos y enviarlos por correo electrónico, una práctica que mejoró la conveniencia pero no resolvió problemas como la manipulación, la falta de interoperabilidad o el riesgo de fraude.
La nueva fase implica la creación de documentos digitales desde su origen, capaces de ser leídos por máquinas, inalterables y reconocidos por diferentes sistemas. Estos permiten verificaciones inmediatas por parte de aduanas, bancos y contrapartes.
Marco legal y estandarización
El Modelo de Ley de la CNUDMI sobre Registros Transferibles Electrónicos (MLETR) otorga respaldo jurídico a documentos electrónicos, equiparándolos a sus versiones en papel. Países como Singapur, Bahréin y el Reino Unido ya han adoptado normas basadas en este modelo.
En paralelo, iniciativas como la ICC Digital Standards Initiative (DSI) y los modelos de datos de UN/CEFACT buscan unificar formatos para que, por ejemplo, un conocimiento de embarque emitido en Shanghái pueda ser procesado en Róterdam sin duplicar información.
Cabe destacar que eventos como la pandemia y el bloqueo del Canal de Suez evidenciaron la vulnerabilidad de los sistemas basados en papel. Documentos atrapados en oficinas o centros de mensajería retrasaron operaciones y pagos. Estas experiencias aceleraron el interés de reguladores en procesos sin papel.
Implicaciones para el transporte marítimo
Para navieras, exportadores y agentes de carga, la digitalización promete mayor rapidez, reducción de riesgos y mejor cumplimiento normativo.
Aunque la adopción de conocimientos de embarque electrónicos (eBL) aún no supera el 10%, su uso crece de manera constante.
Obstáculos pendientes
Persisten limitaciones como la falta de armonización legal en algunos países, plataformas tecnológicas no interoperables, costos de implementación y la preferencia cultural por firmas y sellos físicos.
Mirada a futuro
La visión es un ecosistema digital de confianza en el que documentos, datos y pagos circulen de forma automática, con contratos inteligentes que activen coberturas de seguro, validaciones bancarias y procesos aduaneros.
Organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y distintos bloques regionales ya trabajan en marcos de comercio sin papel. El objetivo es reducir tiempos, liberar financiamiento y aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro globales.
Por MundoMaritimo
