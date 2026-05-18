El Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo, conmemorado cada 18 de mayo, representa una oportunidad para reconocer el aporte creciente de las mujeres en una industria históricamente dominada por hombres. Sin embargo, tanto Mayra Reyes, Manager de Seguros y Reclamos en Hapag-Lloyd America, como Claudia Magna, directora de MundoMaritimo, ambas miembros de WISTA International, advierten que, en medio de un escenario global marcado por conflictos geopolíticos, ataques a buques mercantes y crecientes desafíos humanitarios en el transporte marítimo, surge una interrogante que la industria no puede ignorar: ¿podría este contexto ralentizar la incorporación femenina a bordo?
Guerra tensiona inclusión femenina marítima
Durante los últimos años, el sector marítimo había comenzado a mostrar señales positivas en materia de inclusión. Líneas navieras, puertos, organismos internacionales y centros de formación impulsaron programas para aumentar la presencia de mujeres en funciones operativas, técnicas y de liderazgo. No obstante, el recrudecimiento de la inseguridad marítima en rutas estratégicas y la creciente exposición de las tripulaciones a situaciones de riesgo vuelven a tensionar una actividad donde aún persisten importantes brechas culturales y estructurales.
En ese contexto, Claudia Magna, señala que “existe el riesgo de que algunas compañías, de manera implícita o explícita, opten por ralentizar procesos de incorporación femenina bajo argumentos asociados a la protección o exposición al peligro, reproduciendo viejos sesgos que durante décadas limitaron el acceso de las mujeres a la navegación”.
Agrega que “a pesar de ello, el desafío no debería centrarse en restringir oportunidades, sino en fortalecer las condiciones de seguridad, apoyo y protección para todas las tripulaciones, independiente de su género. La inclusión no puede transformarse en una variable secundaria cada vez que la industria enfrenta crisis internacionales”.
Por su parte, Mayra Reyes complementa diciendo que “el riesgo de la aventura marítima es un antecedente que nos acompaña desde siempre en este rubro. En los últimos 5 años hemos visto de manera creciente que siempre puede ocurrir un evento inesperado y fuera de control para las líneas navieras. Esto puede ser un factor determinante a que la inclusión a bordo, no sólo de mujeres, pueda verse ralentizado”.
En esa línea, la ejecutiva dice que tal como lo menciona el informe elaborado conjuntamente por OMI y WISTA, establece medidas cruciales como las prácticas equitativas de contratación, los procesos de promoción transparente, las auditorías de pago igualitario y los sistemas adecuados de apoyo (incluidas las medidas de seguridad y salud inclusivas en cuanto al género).
A ello se suma la preocupación por la capacidad de respuesta humanitaria frente a emergencias sanitarias a bordo. Episodios recientes, como el crucero afectado por contagios de hantavirus, evidenciaron demoras en la toma de decisiones y falta de empatía hacia tripulaciones aisladas y lejos de sus familias. “La situación recordó que, pese a los avances tecnológicos y logísticos de la industria marítima, el factor humano continúa siendo el más frágil”, advirtió Claudia Magna, subrayando que los vacíos de coordinación y la burocracia terminan impactando directamente a las personas embarcadas y proyectan señales complejas para quienes evalúan desarrollar una carrera en el mar, especialmente mujeres.
Protección a bordo
Mayra Reyes explica que el 1 de enero de 2026 entraron en vigor las enmiendas al Código de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Código STCW) de la OMI. Según detalla, estas tienen por objeto prevenir y responder a la violencia y el acoso en el sector marítimo, incluido el acoso sexual, la intimidación y las agresiones sexuales.
“A nivel internacional contamos con organismos consultivos y líderes de la industria que ayudan a generar de forma permanente herramientas para proteger a las mujeres embarcadas. Por ejemplo, destaco el Informe sobre la participación de las mujeres en las fuerzas de trabajo de los sectores marítimos público y privado coordinado por la OMI y WISTA Internacional”, puntualizó la ejecutiva.
Desafíos: Continuar impulsando la igualdad de oportunidades
La industria marítima enfrenta un escenario marcado por riesgos geopolíticos, tensiones comerciales y crecientes exigencias en sostenibilidad y capital humano. En ese contexto, Claudia Magna planteó que el Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo debe ser también una instancia de reflexión sobre las barreras aún vigentes y cómo las crisis globales amenazan avances construidos durante años. “El futuro de la industria marítima requerirá más talento, más diversidad y más humanidad”, afirmó, advirtiendo que postergar la incorporación de mujeres a bordo solo profundizará una deuda histórica que el sector aún está a tiempo de corregir.
Por su parte, Mayra Reyes finaliza sosteniendo que “equipos de trabajo diversos e inclusivos impulsan una toma de decisiones más sólida y una ventaja crítica en sectores de alto riesgo e interconectados globalmente como el transporte marítimo y la logística. La inclusión ya no puede seguir siendo una aspiración, debe concretizarse mediante compromisos medibles en liderazgo, contratación, formación, progreso y cultura a bordo.
Por MundoMaritimo
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