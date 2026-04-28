El conflicto en Medio Oriente, que ha presionado los precios del petróleo y el gas, está reconfigurando el debate global sobre seguridad energética y reforzando la urgencia de avanzar en la transición. En este escenario, dos instancias emergen como hitos clave: la 84ª sesión del Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional (MEPC 84), que se desarrolla en Londres entre el 27 de abril y el 1 de mayo, y la “Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles”, que tiene lugar en Santa Marta, Colombia, del 24 al 29 de abril. De este modo, esta semana será decisiva para el transporte marítimo y su capacidad de avanzar en la descarbonización.

MEPC 84 en Londres

MEPC 84 aborda una serie de aspectos ambientales, incluyendo acciones para enfrentar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los buques; eficiencia energética; gestión del agua de lastre y bioincrustación; basura plástica marina y ruido radiado submarino.

Cabe mencionar que el marco de cero emisiones netas de la OMI contempla un estándar global de combustibles y un precio a las emisiones, junto con un fondo para apoyar a países en desarrollo. Este marco desincentivaría el uso de GNL debido a sus emisiones de metano, pero Estados Unidos defiende su rol como combustible de transición.

Sin embargo, el alza de precios del petróleo y gas tras la crisis en el Estrecho de Ormuz ha reabierto el debate sobre su viabilidad económica. Países como Argentina, Liberia y Panamá respaldan la postura estadounidense, mientras que los Estados insulares del Pacífico condicionan su apoyo a la mantención de un fondo robusto.

Conferencia en Santa Marta

En tanto, en Santa Marta, se desarrolla del 24 al 29 de abril la primera “Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles”, un encuentro de alto nivel organizado por los gobiernos de Colombia y Países Bajos. En concreto, 57 países se han reunido para definir los instrumentos de política pública y las acciones del sector privado necesarias para eliminar progresivamente los combustibles fósiles. Actualmente participan tanto países productores (como Canadá, Noruega, Australia y Nigeria) como importadores, incluidos Estados miembros de la Unión Europea, el Reino Unido, Camboya y Sri Lanka.

Sus esfuerzos alimentarán el trabajo del gobierno de Brasil para desarrollar una hoja de ruta de transición, que será presentada a finales de este año en la conferencia climática COP31 en Turquía. Junto a ellos participan gobiernos subnacionales, científicos del clima, sociedad civil y empresas, todos alineados en la necesidad de abandonar los combustibles fósiles.

La cumbre se estructura en tres ejes. El primero aborda el costo del capital para infraestructura de electricidad limpia y la trampa en que caen muchos países del Sur Global, que dependen de la extracción y exportación de combustibles fósiles para pagar su deuda y sostener el gasto público. Un factor en la rebaja de la calificación crediticia de Colombia en los últimos años fue su decisión en 2023 de detener nuevas exploraciones de hidrocarburos, lo que ha dificultado el pago de su deuda.

El segundo eje considera políticas para reducir la demanda. En esta línea, el secretario de Energía del Reino Unido, Ed Miliband, afirmó que la energía limpia es hoy la única vía hacia la seguridad financiera, energética y nacional.

El tercer eje es la cooperación internacional y la diplomacia climática, incluyendo el controvertido sistema de resolución de disputas inversionista-Estado (ISDS), que permite a inversionistas demandar a gobiernos por medidas que afecten sus ganancias. Este mecanismo es visto como una barrera para la transición, ya que ha implicado más de US$80.000 millones en compensaciones.

Por MundoMaritimo