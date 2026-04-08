La guerra en Irán ha impulsado la demanda de petróleo estadounidense desde el extranjero hacia niveles récord, reforzando el impulso del presidente Donald Trump por la “dominancia energética estadounidense”. Sin embargo, a medida que aumentan los embarques, las exportaciones comienzan a enfrentar sus límites.

Es así como se espera que las limitaciones de infraestructura y suministro mantendrán las exportaciones de crudo de EE. UU. muy por debajo de su capacidad teórica de unos 10 millones de barriles diarios, ya que, según analistas y traders, el sistema difícilmente puede sostener niveles cercanos a esa cifra. En el contexto actual, el techo más realista se ubica por debajo de los 6 millones de barriles diarios —o incluso menos—, umbral al que los embarques ya se aproximan, con proyecciones de alcanzar cerca de 5 millones en abril y para superar dicha cifra en mayo. Este aumento responde a la mayor demanda, especialmente desde Asia, ante las disrupciones en Medio Oriente, aunque persisten límites claros para seguir expandiendo los flujos.

El principal obstáculo logístico para el crudo estadounidense se concentra hoy en el transporte marítimo, más que en la infraestructura terrestre, según Julian Renton de East Daley Analytics. Las señales de precios indican que los barriles de EE. UU. compiten por posicionarse en los mercados globales, mientras que las restricciones en la disponibilidad de buques y en las operaciones de carga offshore están determinando crecientemente cuánto petróleo puede exportarse desde la Costa del Golfo.

Costos y límites estructurales

Los costos de flete de los tanqueros VLCC se han disparado hasta niveles récord en algunas rutas, impactando fuertemente la economía de las exportaciones, pese a que la capacidad de muelles y oleoductos se mantiene disponible. A esto se suman las dificultades en la logística offshore, especialmente en las operaciones de alije necesarias para completar la carga de estos buques.

En las últimas semanas, los costos de alije—operación de transferencia de carga entre tanqueros— se han multiplicado hasta por diez, según operadores, reflejando las crecientes tensiones en la cadena logística marítima. Sin embargo, las restricciones no se limitan al transporte: alcanzar los 10 millones de barriles diarios sigue siendo poco realista debido a cuellos de botella estructurales. Entre ellos destacan la capacidad limitada de oleoductos, las restricciones en muelles y la fuerte demanda interna, que compite por los barriles disponibles.

Además, existe un desajuste entre el crudo ligero y dulce que produce EE. UU. y el tipo de crudo más pesado que requieren muchas refinerías globales, lo que obliga a ofrecer descuentos. En un contexto de fletes elevados, estos descuentos dejan de ser sostenibles y se convierten en una barrera concreta para la expansión de las exportaciones.

Bloqueo agrava mercado de GNL

Por otro lado, Irán mantiene bloqueado el tránsito de buques con gas natural licuado (GNL) a través del Estrecho de Ormuz impidiendo el paso de cargamentos y tensionando aún más la oferta global. Según operadores y datos de seguimiento, el flujo por la ruta ha caído drásticamente, con más de una decena de metaneros cargados detenidos en el Golfo y apenas un cruce registrado en lo que va del mes, realizado sin carga.

La interrupción también ha obligado a Qatar a cerrar su complejo exportador de Ras Laffan tras ataques recientes, dejando cerca de una quinta parte del suministro mundial de GNL sin poder salir al mercado. Aunque algunos buques podrían estar operando sin sistemas de monitoreo de navegación activados, la falta de autorizaciones para cruzar el estrecho mantiene paralizada la logística y limita cualquier intento de normalización.

En este escenario, el conflicto ha revertido las perspectivas de sobreoferta hacia un posible déficit, empujando a los principales consumidores a buscar alternativas. Países como Japón y Bangladesh han retomado el uso de carbón. En paralelo, las exportaciones globales de GNL cayeron en marzo a su nivel más bajo en seis meses y las importaciones asiáticas registraron su mayor descenso desde 2022, reflejando el impacto directo de la crisis en los flujos energéticos.

Por MundoMaritimo