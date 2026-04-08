La guerra en Irán ha impulsado la demanda de petróleo estadounidense desde el extranjero hacia niveles récord, reforzando el impulso del presidente Donald Trump por la “dominancia energética estadounidense”. Sin embargo, a medida que aumentan los embarques, las exportaciones comienzan a enfrentar sus límites.
Es así como se espera que las limitaciones de infraestructura y suministro mantendrán las exportaciones de crudo de EE. UU. muy por debajo de su capacidad teórica de unos 10 millones de barriles diarios, ya que, según analistas y traders, el sistema difícilmente puede sostener niveles cercanos a esa cifra. En el contexto actual, el techo más realista se ubica por debajo de los 6 millones de barriles diarios —o incluso menos—, umbral al que los embarques ya se aproximan, con proyecciones de alcanzar cerca de 5 millones en abril y para superar dicha cifra en mayo. Este aumento responde a la mayor demanda, especialmente desde Asia, ante las disrupciones en Medio Oriente, aunque persisten límites claros para seguir expandiendo los flujos.
El principal obstáculo logístico para el crudo estadounidense se concentra hoy en el transporte marítimo, más que en la infraestructura terrestre, según Julian Renton de East Daley Analytics. Las señales de precios indican que los barriles de EE. UU. compiten por posicionarse en los mercados globales, mientras que las restricciones en la disponibilidad de buques y en las operaciones de carga offshore están determinando crecientemente cuánto petróleo puede exportarse desde la Costa del Golfo.
Costos y límites estructurales
Los costos de flete de los tanqueros VLCC se han disparado hasta niveles récord en algunas rutas, impactando fuertemente la economía de las exportaciones, pese a que la capacidad de muelles y oleoductos se mantiene disponible. A esto se suman las dificultades en la logística offshore, especialmente en las operaciones de alije necesarias para completar la carga de estos buques.
En las últimas semanas, los costos de alije—operación de transferencia de carga entre tanqueros— se han multiplicado hasta por diez, según operadores, reflejando las crecientes tensiones en la cadena logística marítima. Sin embargo, las restricciones no se limitan al transporte: alcanzar los 10 millones de barriles diarios sigue siendo poco realista debido a cuellos de botella estructurales. Entre ellos destacan la capacidad limitada de oleoductos, las restricciones en muelles y la fuerte demanda interna, que compite por los barriles disponibles.
Además, existe un desajuste entre el crudo ligero y dulce que produce EE. UU. y el tipo de crudo más pesado que requieren muchas refinerías globales, lo que obliga a ofrecer descuentos. En un contexto de fletes elevados, estos descuentos dejan de ser sostenibles y se convierten en una barrera concreta para la expansión de las exportaciones.
Bloqueo agrava mercado de GNL
Por otro lado, Irán mantiene bloqueado el tránsito de buques con gas natural licuado (GNL) a través del Estrecho de Ormuz impidiendo el paso de cargamentos y tensionando aún más la oferta global. Según operadores y datos de seguimiento, el flujo por la ruta ha caído drásticamente, con más de una decena de metaneros cargados detenidos en el Golfo y apenas un cruce registrado en lo que va del mes, realizado sin carga.
La interrupción también ha obligado a Qatar a cerrar su complejo exportador de Ras Laffan tras ataques recientes, dejando cerca de una quinta parte del suministro mundial de GNL sin poder salir al mercado. Aunque algunos buques podrían estar operando sin sistemas de monitoreo de navegación activados, la falta de autorizaciones para cruzar el estrecho mantiene paralizada la logística y limita cualquier intento de normalización.
En este escenario, el conflicto ha revertido las perspectivas de sobreoferta hacia un posible déficit, empujando a los principales consumidores a buscar alternativas. Países como Japón y Bangladesh han retomado el uso de carbón. En paralelo, las exportaciones globales de GNL cayeron en marzo a su nivel más bajo en seis meses y las importaciones asiáticas registraron su mayor descenso desde 2022, reflejando el impacto directo de la crisis en los flujos energéticos.
Por MundoMaritimo
Precios de aluminio y níquel tocan máximos tras datos de China y alza en el valor del acero
Exportaciones chinas tocan máximo anual y la construcción naval emerge como motor clave
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.