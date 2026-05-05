El informe “El metano en el transporte marítimo” de DNV advierte que, aunque la demanda potencial de metano- principal componente del GNL- bajo en Gases de Efecto Invernadero (GEI) podría escalar desde niveles marginales hasta cerca de 100 millones de toneladas anuales hacia 2040, persiste una interrogante clave: si la oferta será suficiente para abastecer al sector. La respuesta, señala el documento, depende de múltiples factores interrelacionados que van desde restricciones productivas hasta dinámicas regulatorias y de mercado.

En ese contexto, los estudios disponibles muestran una brecha relevante entre el potencial teórico y la disponibilidad efectiva. Según estimaciones de NTU (2022), el transporte marítimo podría acceder solo a entre 2 y 6 millones de toneladas hacia 2030 y entre 6 y 30 millones hacia 2050 considerando restricciones tecnoeconómicas y la competencia de otros sectores consumidores como la industria de generación eléctrica y del transporte pesado. A primera vista, estos volúmenes resultan bajos frente a un potencial global cercano a 1.000 millones de toneladas —incluyendo biometano y e-metano—, aunque esta cifra no representa disponibilidad efectiva para el transporte marítimo.

La principal explicación radica en la alta competencia intersectorial, señala DNV: “El metano bajo en GEI no solo puede utilizarse en transporte, sino también en generación eléctrica, industria y edificaciones, donde ya está siendo ampliamente absorbido”. Este contexto permite dimensionar el potencial global: incluso cerca de 1.000 millones de toneladas representarían sólo aproximadamente un tercio del consumo actual de gas natural. En este escenario, proyecciones del International Energy Agency indican que el biometano podría representar sólo cerca del 2% del mix energético marítimo hacia 2050, equivalente a 3–4 millones de toneladas, aproximadamente el 1% de la demanda total de biometano en ese escenario.

Desventaja en acceso y costos estructurales

El transporte marítimo enfrenta una desventaja estructural en el acceso al metano bajo en GEI, debido a la necesidad de licuar y transportar el combustible hacia puntos de abastecimiento, lo que implica costos adicionales que otros sectores no enfrentan al utilizar redes de gas existentes. Si bien mecanismos como el balance de masa bajo FuelEU Maritime y el EU ETS han permitido ciertos avances, la adopción de modelos flexibles de Cadena de Custodia (CoC) en el marco del IMO NZF podría reducir costos y mejorar la competitividad del sector.

No obstante, DNV indica que “su implementación es compleja debido a la naturaleza global de la regulación marítima, que requiere amplios consensos entre Estados miembros, a diferencia de otros sectores que operan bajo marcos nacionales o regionales más ágiles”. En este escenario, el acceso efectivo al metano bajo en GEI dependerá de la disposición a pagar del sector frente a otros demandantes, mientras que el GNL se posiciona como un combustible puente clave en la transición hacia alternativas de menores emisiones.

Escenarios de demanda

El informe de DNV proyecta cinco escenarios de demanda de metano bajo en GEI hacia 2040, que van desde un uso mínimo, mientras que en escenarios intermedios el cumplimiento de FuelEU Maritime elevaría el consumo a entre 2 y 4 millones de toneladas (y hasta 8–11 millones en su versión de uso máximo), en tanto el marco Net-Zero de la OMI (IMO NZF) podría impulsar un salto significativo, con una demanda estimada entre 40 y 95 millones de toneladas hacia 2040. Los escenarios de consumo proyectados son:

Uso mínimo: adopción marginal por falta de incentivos regulatorios o baja competitividad frente a alternativas como el biodiésel. Consumo casi nulo hacia 2040.

FuelEU Maritime: crecimiento moderado impulsado por cumplimiento normativo, condicionado a competitividad de costos. Se utilizarían entre 2 y 4 millones de toneladas en 2040.

FuelEU Maritime (uso máximo): aumento adicional basado en incentivos por sobrecumplimiento y comercialización de excedentes. Uso entre 8 y 11 millones de toneladas en 2040.

IMO NZF base: expansión acelerada bajo un marco global con mayores exigencias de reducción de emisiones. Utilización entre 40 y 95 millones de toneladas en 2040.

Uso máximo: despliegue total condicionado a fuertes incentivos regulatorios y señales de mercado. Entre 69 y 98 millones de toneladas en 2040 (desde 27 millones de toneladas en 2025).

El reporte subraya que la materialización de estos escenarios dependerá principalmente de la fortaleza de las regulaciones, la competitividad económica del metano bajo en GEI frente a otros combustibles y la existencia de incentivos efectivos —como penalizaciones o mercados de excedentes— que impulsen su adopción. En este contexto, el IMO NZF aparece como un factor clave para escalar la demanda, mientras que escenarios de uso máximo requerirían condiciones de mercado aún más favorables o esquemas robustos de sobrecumplimiento.

Por MundoMaritimo