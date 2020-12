La información es fundamental para la toma de decisiones asertivas, y en tiempos de herramientas digitales, esa información proviene del mundo virtual. Una de las grandes sorpresas que trajo la pandemia consigo fue el fuerte impulso de la digitalización, pero esta irrupción de tecnologías digitales, automatización y datos no sirve de nada si no se pone en contexto del negocio en el cual está y si es que no hay quiénes sepan interpretar la información y la data que emana de estos sistemas. Conciliar las operaciones portuarias con sistemas digitales de información es parte de una corriente que busca avanzar el mundo portuario hacia la competitividad del futuro, con puertos ‘inteligentes’ y eficientes.

"Las tecnologías están listas… los que no estamos listos somos nosotros. El primero que pierda el miedo y dé el paso hacia las nuevas aplicaciones, será quien gane la carrera", dice el ingeniero civil Francisco Blanquer, Innovation & Development Senior Manager Terminal Link de Malta, quien compartió la experiencia del puerto de Malta utilizando el sistema de soluciones portuarias Posidonia Port Solution, que utiliza big data y otras aplicaciones digitales para visualizar cómo funciona una terminal portuaria. Junto con Blanquer, Jesús Medina, IT Business Relationship & Innovation Manager en la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), también compartió su experiencia utilizando la plataforma desarrollada por Prodevelop, empresa española especialidad en el desarrollo de TIC para la industria portuaria.

Leyendo el dashboard

Todos conocemos la interfaz de un tablero, como el de un auto, donde a través de diferentes medidores vemos reflejado el rendimiento de nuestro vehículo en uso: velocidad, RPM, temperatura, consumo de combustible, etc. Sin embargo, esa información no es útil si no se entienden los datos y si no se saben interpretar. "Entender un dashboard te permite comprender la realidad en 6 segundos, versus a observar operaciones durante 6 horas", dice Blanquer, quien destaca que en el uso de la plataforma Posidonia para soluciones portuarias lo fundamental es etender la información que el sistema recopila, saber interpretarla y así tomar las decisiones acertadas. "Algo que sí podemos saber de los datos es que nos sirven para la búsqueda de la mejora continua, a través del moitoreo del desempeño de los cambios, la cuantificación de los beneficios, la priorización de los problemas, etc. Aquí lo importante es cómo cada uno decide según esa información, porque al fin de cuentas, no son los sistemas los que mejoran las operaciones portuarias, son las personas las que logran esos cambios".

Definir objetivos, identificar equipos y sistemas, tener claridad en los datos de interés, identificar las fuentes, establecer sistemas de comunicaciones confiables, preparar una infraestructura base, desplegar software base, instalar accesos, conectar con la fuente de la data, configurar los egresos, serán las fórmulas ideales para sacar el mejor provecho de la data que arroje la plataforma, ya que esta visualización permite saber qué está sucediendo en tiempo real y además estará reflejado en términos monetarios.

Por su parte, Jesús Medina de la APBA compartió cómo en la terminal donde él trabaja se lograron significativas mejoras operativas gracias a la implementación de Posidonia CDM. “Mejoramos el proceso de recaladas aplicando medidas en base a la data que nos entregó Posidonia: entenidmos que lo más importante era que todas las partes involucradas pudieran comunicarse en el mismo idioma y en los mismos términos, digitalizamos la data del proceso para que todos estuvieran informados en tiempo real y con eso pudimos implementar una toma de decisiones colaborativa en el puerto”, detalla el ejecutivo de APBA, quien agrega que "el uso del sistema Posidonia Port CDM engloba un concepto de toma de decisiones colaborativa dentro del puerto, lo que se traduce en palabras simples en que todos los actores involucrados en la toma de decisiones estén informados, estén viendo la misma data, sepan interpretarla, entiendan de qué se trata y así puedan tomar una decisión en beneficio de la operación. La alianza con la comunidad portuaria de la Bahía de Algeciras apunta a una visión de optimización de procesos operacionales relacionados con las escalas de los buques portaconentedores y eso es algo que podemos lograr gracias al uso de Posidonia Port CDM".

Público latinoamericano

Los expertos compartieron sus experiencias con el sistema Posidonia Port CDM de Prodevelop durante el webinar "Optimización de las operaciones en puertos y terminales: un enfoque práctico", organizado por la empresa española en conjunto con MundoMaritimo, con el que Prodevelop buscó acercarse a la comunidad latinoamericana. Helmut Bellingrodt, International Business Development Director ProDevelop y organizador del evento virtual estuvo además acompañado por Miguel Ángel Llorente Carmona, Innovation & Terminals Digital Transformation Head en Prodevelop S.L.; y Ángel Martínez Cavero, Project Manager en Prodevelop S.L.

Por MundoMaritimo