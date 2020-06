Recordaremos el 2020 por los muchos nombres que se ha ganado en nuestra memoria colectiva como el año de la pandemia de coronavirus. Pero hay otro nombre por que será conocido el 2020: el año de los seminarios web. El distanciamiento social ha limitado los viajes -tanto de negocios como de placer- en un 97% a nivel mundial, obligando a los eventos presenciales a volverse a formatos digitales. Por lo tanto, compañías de eventos como TOC Events han tenido que adaptarse al mundo virtual. La transición de TOC hacia líder en eventos digitales ha sido efectiva y en línea con los 40 años de trayectoria desarrollando contenidos y uniendo a expertos de la industria para discutir los temas actuales y forjar el futuro. TOC Digital se ha embarcado en una serie de webinarios propios y también como parte de esfuerzos coordinados, como el evento Digital Maritime Week event, donde estuvieron a cargo de la sesión Debate de Líderes.

Más de 700 espectadores se conectaron para ver la presentación de TOC Digital, la cual se centró en discutir Resiliencia y Recuperación a través del COVID-19, con la participación de Antti Kaunonen, presidente - Automation Solutions, Kalmar; Stefan Lampa, presidente - Mobile Solutions, Kalmar; Mika Mahlberg, vicepresidente ejecutivo, Konecranes; y Christian Koegl, CEO – Grúas, Siemens, mirando a cómo los puertos y terminales se adaptan a los cambios permanentes que el coronavirus ha causado.

Confianza en tiempos de COVID

El escenario presente no está exento de desafíos, pero los tiempos de crisis traen oportunidades para generar cambios. Los puertos y terminales han mostrado dos caras: resistencia y aceptación. Sin embargo, el futuro será el mismo tanto para quienes se resisten como para los que aceptan las condiciones de la ‘nueva normalidad’, por lo que parece ser que quienes se adhieran a la nueva realidad tendrán un paso más fluido hacia la transición entre el ahora y el mañana. “Para nuestros clientes, al principio no creían que podíamos hacer mantenciones o trabajos en nuestros equipos de manera remota, diciendo que no funcionaría… y sí funciona. Por lo tanto, esta crisis nos ha dado la posibilidad de mostrar a nuestros clientes que SÍ podemos hacer nuestro trabajo de manera remota y eso ha generado un cambio en la manera en que todos vemos y entendemos la digitalización”, dice Christian Koegl, CEO grúas Siemens. Stefan Lampa, presidente de soluciones móviles Kalmar está de acuerdo con la afirmación del aumento de la confianza que la pandemia ha significado. “Esta situación ha puesto a prueba todos nuestros servicios y hemos sido capaces de ayudar y entregar soporte y apoyar a nuestros clientes en todo este tiempo”, dice Lampa.

Asimismo, para Antti Kaunonen, la habilidad de poder entregar soporte técnico a distancia significa que los especialistas no tienen que estar viajando todas las semanas recorriendo el planeta para resolver pequeños y grandes problemas. “Ahora podemos tener un uso más efectivo de nuestro tiempo y de nuestros escasos especialistas”, asegura Kaunonen.

Mika Mahlberg, vicepresidente ejecutivo, Konecranes cree que esta crisis ha acelerado la aceptación de los clientes a estar conectados. “Hemos estado recolectando data sistemáticamente durante los últimos 10 años y el entendimiento de esto al principio es muy diferente a cómo se comprende ahora. Hoy podemos hacer reparaciones, reseteos y acondicionamientos remotos y es algo bueno para el cliente e incluso para el medio ambiente ya que involucra menos viajes. Esto nos está permitiendo movernos desde la digitalización hacia el campo del análisis de los datos y optimización de las operaciones”, destaca Mahlberg.

Compartiendo nos cuidamos

Todo se reduce a la digitalización y el uso de la data. La transición hacia la recuperación será fluida en la medida que involucre la integración de la data y la digitalización. Los presentadores estuvieron de acuerdo en que hay dos tipos de clientes: los que quieren compartir la data y los que no. Compartir los datos entrega nuevas visiones, lo cual es fundamental en enfrentar el nuevo mundo. “Hay gran potencial en compartir y analizar los datos”, dice Mahlberg.

A su vez, hay dos tipos de data: una que es para la automatización y la otra es para la operación, según concuerdan los expertos. “Los clientes quieren mejoras en la automatización y al compartir la fata podemos establecer parámetros de funcionalidad”, destaca Koegl. “El dueño de la data -terminales en el caso de las grúas- debería estar dispuesto a compartir data relevante para mejorar los sistemas, hacerlos más confiables y proveer mejor mantención en el largo plazo. Al final está todo enfocado en entregarle mayores beneficios al cliente”, agrega el ejecutivo.

“Compartir datos hará que el terminal sea más eficiente. El potencial en la mejora en la productividad al compartir datos es extraordinario. Pero sigue siendo un tema complejo por estos días”, dice Mika Mahlberg. “Hacer que los datos estén disponibles para terceros desarrolladores es lo que nos permitirá avanzar en innovación”, establece Lampa, en acuerdo con la preocupación generalizada sobre la importancia de compartir los datos.

Automatización, operación remota y compartir datos son cambios que ya se han iniciado. Qué tan resiliente y qué tan bien cada puerto y terminal logre recuperarse tras la ola de tsunami que es la pandemia, eso solo dependerá de cómo han incorporado esta nueva manera de trabajar.

TOC Digital continuará su serie de webinarios el 15 de julio con la charla Accelerating Digitalization y luego el 30 de julio en el seminario The New Normal for Health & Security in Terminal Operations. Para poder participar las inscripciones se anunciarán en los próximos días en https://www.toc-events.com/en/toc-digital.html.

Por MundoMarítimo