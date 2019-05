La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) cerró el primer trimestre del con una utilidad de US$ 32,5 millones, incrementando los resultados en US$ 53,9 millones respecto a los registrados en el mismo período de 2018, impulsado por el positivo desempeño del segmento portacontenedor, que reportó ganancias por US$ 33,3 millones a la compañía.

Hapag-Lloyd, naviera alemana de la cual CSAV es el principal accionista, mejoró todos sus indicadores financieros respecto al trimestre anterior, gracias a una mejora de un 5% en las tarifas de flete y a un incremento de un 2% en los volúmenes transportados, este último un 1,5% por sobre el crecimiento global. La empresa germana obtuvo una utilidad operacional (EBIT) de US$ 242,7 millones, superando en US$ 180,4 millones el primer trimestre de 2018, y logró un resultado neto de US$ 109,3 millones, mejorando significativamente los resultados obtenidos a marzo del año pasado en US$ 151,5.

“Los efectivos programas de ahorro de costos implementados por Hapag-Lloyd, sumados a la pronta captura ya en 2018 de las sinergias provenientes de la fusión con United Arab Shipping Company (UASC) han posicionado a la empresa entre las más rentables de la industria, tanto en términos absolutos como en relación a sus competidores. Hoy somos una de las navieras más eficientes y competitivas, con una de las flotas más jóvenes y modernas de la industria”, explicó el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún.

Respecto al segmento de otros servicios de transportes, la compañía informó que al primer trimestre registró una pérdida de US$ 0,8 millones, debido a una mayor presión en los costos de operación en el negocio Car Carrier, principalmente asociado a las tarifas de arriendo de buques y al precio de combustible.